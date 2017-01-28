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У Котельві – спалах африканської чуми свиней »28.01.2017
У Котельві Полтавської області через африканську чуму свиней учора встановили 40-денний карантин та зону нагляду у радіусі 20 кілометрів. До Управління Держпродспоживслужби в Котелевському районі надійшло повідомлення про загибель свині в приватному господарстві місцевого мешканця. За результатами досліджень регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області від 26.01.2017 року, у відібраних біоматеріалах виявлено ДНК вірусу «Африканська чума свиней», - сказано у повідомленні...
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Бійці батальйону спецпризначення “Полтава” вирушили у зону АТО (ВІДЕО, ФОТО) »27.01.2017
Бійці батальйону спецпризначення “Полтава” вирушили у зону АТО (ВІДЕО, ФОТО) У рамках чергової ротації бійці батальйону поліції особливого призначення “Полтава” відправились у зону АТО охороняти громадський порядок. “Сьогодні 70 правоохоронців вирушать до зони АТО та будуть нести службу в Луганській області. До їхніх обов’язків входитимуть допомога керівництву центру АТО, охорона громадського порядку, допомога правоохоронцям Луганщини та забезпечення спокою громадян. Наші...
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У Полтаві вшанували Героїв Крут (ФОТО) »27.01.2017
У Полтаві вшанували Героїв Крут (ФОТО) Сьогодні полтавці вшанували 99-ту річницю подвигу Героїв Крут. Молодих захисників 1918 року, героїв Небесної Сотні та бійців АТО вшанували біля пам’ятного знака “Українським загиблим козакам”, меморіалу героїв Майдану та на Алеї Героїв, що на Центральному кладовищі. Представники обласної влади, духовенства, студенти, громадськість поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання подвиг героїв. - Український дух, дух...
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Діяльність мисливських господарств Полтавщини будуть перевіряти (ФОТО, ВІДЕО) »27.01.2017
Діяльність мисливських господарств Полтавщини будуть перевіряти (ФОТО, ВІДЕО) За останній рік у лісах Полтавщини значно зменшилась кількість диких кабанів та зайця-русака. Про це на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування повідомив начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Тараненко. У роботі комісії взяли участь перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод, заступник голови обласної...
Полтавці просять запровадити великі автобуси на Розсошенцісьогодні Січ 29 2017
На Полтавщині отруїлися природним газом п’ятеро людей
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“Перші кроки після звільнення” – тематична зустріч пройшла у Кременчуці
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На Пирятинщині вщент згоріла іномарка
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На Полтавщині відбудеться зимова “Студентська республіка”
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На Полтавщині під час пожежі загинув чоловік
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Доба в АТО: 55 обстрілів і один український військовий поранений
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В Україні можуть скасувати травневі свята та вихідний день 8 березня
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Наркотики виявили у жителя Полтавського району
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Як правильно смажити картоплю »26.01.2017
Як правильно смажити картоплю Чим хрусткіша картопля на вашій тарілці, тим вище ризик розвитку злоякісних пухлин. Експерти в області здорового харчування підкреслюють, що цей улюблений мільйонами овоч необхідно обсмажувати до світло золотистого кольору. На думку вчених з Агентства з харчових...
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У NASA змоделювали посадку на Плутон »20.01.2017
У NASA змоделювали посадку на Плутон У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон. Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100...
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Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »28.12.2016
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
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Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »21.12.2016
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
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Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »16.12.2016
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...