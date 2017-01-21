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    «Україні присвячуємо свій полтавський танок» – У Полтаві відзначили День Соборності (ФОТО) »

    20.01.2017
    «Україні присвячуємо свій полтавський танок» - У Полтаві відзначили День Соборності (ФОТО) Сьогодні у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М.В. Гоголя відбувся святковий концерт з нагоди Дня Соборності України - «Україні присвячуємо свій полтавський танок». Свято розпочали з виконання Державного Гімну. Ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Микола Степаненко привітав полтавців із Днем Соборності, провівши невеликий...
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    Третій блок у полтавському гуртожитку на вулиці Шевченка, 96 віддадуть лікарям (ФОТО) »

    20.01.2017
    Третій блок у полтавському гуртожитку на вулиці Шевченка, 96 віддадуть лікарям (ФОТО) Влітку цього року завершать ремонтні роботи у гуртожитку Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського по вулиці Шевченка, 96, який перебуває у обласній комунальній власності. Відремонтовані кімнати 8-поверхового третього блоку гуртожитку, мають намір віддати для заселення медикам, які працюють у обласних лікарняних закладах і не...
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    У Полтаві в дитячій лікарні знайшли немовля. Поліція шукає батьків »

    20.01.2017
    У Полтаві в дитячій лікарні знайшли немовля. Поліція шукає батьків На номер спеціальної лінії «102» надійшло повідомлення з дитячої лікарні. Медики розповіли, що біля одного з відділень, на столі, пацієнти виявили 5-6 місячного хлопчика, одягненого в зимовий комбінезон, блакитну футболку, зелений светр. Біля дитини знаходився пакет з дитячими речами та іграшками. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області....
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    У Полтаві з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку (ФОТО) »

    20.01.2017
    У Полтаві з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку (ФОТО) У Полтаві з нагоди Дня Соборності України представники міської та обласної влади, духовенства, містяни поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку. Квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку поклали голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, голова облдержадміністрації Валерій Головко, перший заступник голови ОДА Андрій Пісоцький, міський голова Олександр Мамай та...
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2017-01-21 12:50:57

ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ

2017-01-19 04:10:41

Надання кошторисів закладами та установами освіти

2017-01-18 01:25:18

Фермерство стає небезпечною професією?

2017-01-18 05:10:57

Гадяч стане першим районом на Полтавщині, де запрацює система електронного обліку пацієнтів

Фоторепортаж Фоторепортаж

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20.01.2017

У Полтаві з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку (ФОТО)
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20.01.2017

На «Березі Свободи» під Полтавою відсвяткували Водохреща (ФОТО)
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19.01.2017

На Водохрещу у Полтаві влаштували благодійний ярмарок (ФОТО)
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16.01.2017

У Полтаві діти поранених учасників АТО отримали новорічні подарунки (ФОТО)

Полтавщина Полтавщина

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Патрульні Полтави запустили флешмоб на підтримку ветеранів

21.01.2017

На Зіньківщині трапилася пожежа у житловому будинку

На Зіньківщині трапилася пожежа у житловому будинку 20 січня об 11:09 до Служби…

21.01.2017

Автошляхи Полтавщини знаходяться в проїжджому стані

Автошляхи Полтавської області знаходяться в проїжджому стані. Протягом минулої доби для підтримання автошляхів…

21.01.2017

31 січня відбудеться чергова сесія Полтавської облради

Голова Полтавської обласної ради Олександр Бiленький підписав розпорядження про скликання пленарного засідання тринадцятої…

21.01.2017

На Полтавщині знову сніжитиме

З понеділка на Полтавщині знову сніжитиме. Суботнього ж дня у Полтаві без опадів, і сонце…

21.01.2017

Поліція розшукує двох зниклих заробітчан з Полтавщини

Чутівським відділенням поліції Полтавській області розшукуються безвісти зниклі двоє громадян. Так, перший зниклий…

21.01.2017

На Полтавщині новорічні ялинки почали перебивати на щепи

На Полтавщині новорічні ялинки почали перебивати на щепи. Вперше у Миргороді 14-метрову головну…

21.01.2017

Україна Україна

ATOd1
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Доба в АТО: 25 обстрілів, один український військовий загинув

21.01.2017

Українські зірки і ведучі побували на допрем’єрному показі «Голосу країни-7» на «1+1»

Українські зірки і ведучі побували на допрем’єрному показі «Голосу країни-7» на «1+1» Вчора…

20.01.2017

OLX назвав найпопулярніші автомобілі в Україні

OLX назвав найпопулярніші автомобілі в Україні Після прийнятого в середині 2016 року закону…

20.01.2017

Росія збирає 10-тисячну дивізію на кордоні з Україною: Генштаб оприлюднив звіт перевірки

Росія збирає 10-тисячну дивізію на кордоні з Україною: Генштаб оприлюднив звіт перевірки Російська…

20.01.2017

Російські найманці масово дезертують через приниження гідності та нестатутні відносини – Розвідка МО

Російські найманці масово дезертують через приниження гідності та нестатутні відносини – Розвідка МО…

20.01.2017

Реформа охорони здоров’я у запитаннях і відповідях

Реформа охорони здоров’я у запитаннях і відповідях У рамках інформування громадськості про підготовку…

20.01.2017

Roshen закриває Липецьку фабрику

Roshen закриває Липецьку фабрику Корпорація Roshen вирішила закрити скандально відому Липецьку кондитерську фабрику,…

20.01.2017

Цікавинки Цікавинки

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    У NASA змоделювали посадку на Плутон »

    20.01.2017
    У NASA змоделювали посадку на Плутон  У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон. Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100...
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    Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »

    28.12.2016
    Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
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    Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »

    21.12.2016
    Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
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    Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »

    16.12.2016
    Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...
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    Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс »

    9.12.2016
    Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс  Згідно з новим дослідженням, майже половина біологічних видів на планеті не в змозі впоратися з глобальним потеплінням, яке світ уже відчув. Що наводить на думку, що шосте масове вимирання...
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