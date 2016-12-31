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Відремонтовану ділянку дороги Полтава—Олександрія офіційно відкрили для руху транспорту »30.12.2016
Відремонтовану ділянку дороги Полтава—Олександрія офіційно відкрили для руху транспорту У переддень Нового року 30 грудня на відремонтованій ділянці дороги М-22 Полтава—Олександрія офіційно відновили рух транспорту. З цієї нагоди на автошлях виїхали голова Полтавської ОДА Валерій Головко, перший заступник голови Полтавської...
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Дорогами війни… (ФОТО, ВІДЕО) »30.12.2016
Дорогами війни…(ФОТО,ВІДЕО) Напередодні новорічних та різдвяних свят волонтери Полтавського батальйону небайдужих відвідали бійців однієї із рот 72-ої Окремої механізованої бригади. Військові тримають позиції за Авдіївкою, де до ворога лише кілька десятків метрів. Консервація, фруктова сушка, цукерки, печиво, терті пироги, пиріжки,...
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Лохвицька громада успішно реалізувала міжмуніципальний проект «Спільний рейс громад» (ВІДЕО, ФОТО) »30.12.2016
Лохвицька громада успішно реалізувала міжмуніципальний проект «Спільний рейс громад» (ВІДЕО, ФОТО) 29 грудня у м. Лохвиця підвели підсумки реалізації міжмуніципального проекту «Спільний рейс громад» Харківецької, Безсалівської сільських та Лохвицької міської ради за сприяння відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого...
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Керівництво Полтавщини привітали земляків із Новим роком та Різдвом Христовим (ВІДЕО) »30.12.2016
Керівництво Полтавщини привітали земляків із Новим роком та Різдвом Христовим (ВІДЕО) Із Новим роком та Різдвом Христовим полтавців привітали голова обласної ради Олександр Біленький та голова облдержадміністрації Валерій Головко. Від щирого серця вітаємо вас з Новим 2017 роком та світлим...
Новорічна ніч на Полтавщині буде безсніжною
31.12.2016
У Кременчуці бігають Діди Морози
31.12.2016
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Стали відомими найдивніші новорічні традиції »31.12.2016
У всьому світі Новий Рік святкують дуже бурхливо, однак кожна з країн має свої унікальні традиції. Щоправда деякі з цих традицій нам можуть видатись дивакуватими і навіть кумедними. Але якщо вам набридли олів’є, риба під шубою чи "Ирония судьбы", то...
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Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »28.12.2016
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
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Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »21.12.2016
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
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Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »16.12.2016
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...
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Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс »9.12.2016
Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс Згідно з новим дослідженням, майже половина біологічних видів на планеті не в змозі впоратися з глобальним потеплінням, яке світ уже відчув. Що наводить на думку, що шосте масове вимирання...