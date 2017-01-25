-
Вдале впровадження медичної реформи – пріоритет для Полтавщини (ФОТО) »сьогодні Січ 26 2017
Вдале впровадження медичної реформи – пріоритет для Полтавщини (ФОТО) Учора відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення у якій взяли участь заступник голови облради Анатолій Ханко, директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак, представники структурних підрозділів ОДА та інші керівники органів влади. Одним із питань, яке розглянули під час засідання – формування госпітальних округів на...
-
Доба в АТО: Окупанти активізувались на всіх напрямках, постраждали троє українських військових »сьогодні Січ 26 2017
Доба в АТО: Окупанти активізувались на всіх напрямках, постраждали троє українських військових На Маріупольському - зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному. Використовуючи реактивні системи Град-“П” обстріляли населений пункт Красногорівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів...
-
НАК «Нафтогаз України» відмовився поставляти природний газ деяким теплопостачальним організаціям Полтавщини »25.01.2017
НАК «Нафтогаз України» відмовився поставляти природний газ деяким теплопостачальним організаціям Полтавщини ПАТ «Полтавагаз» повідомляє, що на січень 2017 року постачальником НАК «Нафтогаз України» не виділено ліміт природного газу для підприємств Полтаваелектро УПП УТОС, КП ЖКК с. Розсошенці, Хорольський агропромисловий коледж, ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» . Так, з причин заборгованості КП ЖКК с. Розсошенці Полтавського району за спожитий природний газ, невиконання...
-
Полтавська обласна рада планує затвердити цільову регіональну програму “Власний дім” на 2017-2021 роки »25.01.2017
Полтавська обласна рада планує затвердити цільову регіональну програму "Власний дім" на 2017-2021 роки Сьогодні під час засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку розглянули питання про затвердження цільової регіональної програми «Власний дім» на 2017-2021 роки. Депутати вирішили внести це питання до порядку денного на наступну сесію Полтавської обласної ради, яка відбудеться 31 січня....
У Великобагачанському районі сталося ДТП: двоє травмованосьогодні Січ 26 2017
Психологи Кременчуцької виховної колонії ознайомилися з реабілітаційними програмами французького психотерапевта
сьогодні Січ 26 2017
1 лютого полтавців запрошують на відкриття виставки гобеленів
сьогодні Січ 26 2017
“22” за побратимів: заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко долучився до флешмобу
сьогодні Січ 26 2017
Парк комунальних підприємств Кременчука планово модернізують
сьогодні Січ 26 2017
Поліцейські розшукали водія, який насмерть збив велосипедиста та зник з місця події
сьогодні Січ 26 2017
Прокуратура Полтавщини попередила незаконне надання нафтогазоносних нард приватній структурі
сьогодні Січ 26 2017
Вранці у Миргороді горів будинок. Причини встановлюють (ФОТО)
сьогодні Січ 26 2017
Сьогодні завершується прийом анкет на посади до поліції Полтавщини
сьогодні Січ 26 2017
На Полтавщині розшукують безвісти зниклу жінку (ФОТО)
сьогодні Січ 26 2017
У широкий прокат виходить створений за підтримки Держкіно документальний фільм Віталія Манського «Рідні»
сьогодні Січ 26 2017
У Хоролі шукають приміщення для безпритульних тварин
сьогодні Січ 26 2017
Головне
Фоторепортаж Фоторепортаж
Цікавинки Цікавинки
-
У NASA змоделювали посадку на Плутон »20.01.2017
У NASA змоделювали посадку на Плутон У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон. Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100...
-
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »28.12.2016
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
-
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »21.12.2016
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
-
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »16.12.2016
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...
-
Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс »9.12.2016
Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс Згідно з новим дослідженням, майже половина біологічних видів на планеті не в змозі впоратися з глобальним потеплінням, яке світ уже відчув. Що наводить на думку, що шосте масове вимирання...