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    Президент України підписав закон про е-квиток у транспорті »

    4.02.2017
    Президент України підписав закон, що дозволяє органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду, в тому числі електронний квиток, у міському і приміському пасажирському транспорті. Запровадження е-квитка у громадському транспорті: що зміниться для пасажирів та перевізників Закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" повернено до парламенту...
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    Полтавщина відправила до Авдіївки першу партію гуманітарної допомоги »

    3.02.2017
    Полтавщина відправила до Авдіївки першу партію гуманітарної допомоги У четвер увечері з Полтави до Авдіївки, що потерпає від обстрілів артилерії з боку окупованих районів Донецької та Луганської областей, відправили вантаж гуманітарної допомоги. Дві вантажівки Головного управління ДСНС України у Полтавській області повезли на Донеччину продукти харчування, теплі речі та ковдри, буржуйки та пілети для опалення, медикаменти, тощо. Усього — майже...
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    Наше завдання – створення сміттєпереробних полігонів, які б відповідали усім сучасним вимогам, – Пругло »

    3.02.2017
    Наше завдання – створення сміттєпереробних полігонів, які б відповідали усім сучасним вимогам, - Пругло В облдержадміністрації за участю заступника голови ОДА Олега Пругла відбулася нарада з міськими та селищними головами щодо утворення спільного комунального підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами. У заході також взяли участь начальник управління житлово-комунального господарства ОДА Едуар Рева, заступник міського голови м. Полтава з...
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    Полтавці вшанували пам’ять Кузьми Скріябіна (ФОТО) »

    3.02.2017
    Полтавці вшанували пам’ять Кузьми Скріябіна (ФОТО) Учора на Театральній площі зібралось чимало полтавців, аби вшанувати пам’ять улюбленого співака мільйонів, по-справжньому — народного, Кузьму Скрябіна (Андрія Кузьменка). Із дня тієї трагічної події минуло два роки. Полтавці приносили квіти, свічки. Біля театру поставили портрет Андрія. Хтось у своїй автівці увімкнув пісні гурту “Скрябін”, люди підспівували. Нагадаємо, лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув...
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      Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »

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