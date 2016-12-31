31.12.2016

У всьому світі Новий Рік святкують дуже бурхливо, однак кожна з країн має свої унікальні традиції. Щоправда деякі з цих традицій нам можуть видатись дивакуватими і навіть кумедними. Але якщо вам набридли олів’є, риба під шубою чи "Ирония судьбы", то...