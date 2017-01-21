-
«Україні присвячуємо свій полтавський танок» – У Полтаві відзначили День Соборності (ФОТО) »20.01.2017
«Україні присвячуємо свій полтавський танок» - У Полтаві відзначили День Соборності (ФОТО) Сьогодні у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М.В. Гоголя відбувся святковий концерт з нагоди Дня Соборності України - «Україні присвячуємо свій полтавський танок». Свято розпочали з виконання Державного Гімну. Ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Микола Степаненко привітав полтавців із Днем Соборності, провівши невеликий...
-
Третій блок у полтавському гуртожитку на вулиці Шевченка, 96 віддадуть лікарям (ФОТО) »20.01.2017
Третій блок у полтавському гуртожитку на вулиці Шевченка, 96 віддадуть лікарям (ФОТО) Влітку цього року завершать ремонтні роботи у гуртожитку Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського по вулиці Шевченка, 96, який перебуває у обласній комунальній власності. Відремонтовані кімнати 8-поверхового третього блоку гуртожитку, мають намір віддати для заселення медикам, які працюють у обласних лікарняних закладах і не...
-
У Полтаві в дитячій лікарні знайшли немовля. Поліція шукає батьків »20.01.2017
У Полтаві в дитячій лікарні знайшли немовля. Поліція шукає батьків На номер спеціальної лінії «102» надійшло повідомлення з дитячої лікарні. Медики розповіли, що біля одного з відділень, на столі, пацієнти виявили 5-6 місячного хлопчика, одягненого в зимовий комбінезон, блакитну футболку, зелений светр. Біля дитини знаходився пакет з дитячими речами та іграшками. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області....
-
У Полтаві з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку (ФОТО) »20.01.2017
У Полтаві з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку (ФОТО) У Полтаві з нагоди Дня Соборності України представники міської та обласної влади, духовенства, містяни поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку. Квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку поклали голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, голова облдержадміністрації Валерій Головко, перший заступник голови ОДА Андрій Пісоцький, міський голова Олександр Мамай та...
На Полтавщині знову сніжитиме
21.01.2017
Головне
Фоторепортаж Фоторепортаж
Цікавинки Цікавинки
-
У NASA змоделювали посадку на Плутон »20.01.2017
У NASA змоделювали посадку на Плутон У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон. Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100...
-
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »28.12.2016
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
-
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »21.12.2016
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
-
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »16.12.2016
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...
-
Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс »9.12.2016
Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс Згідно з новим дослідженням, майже половина біологічних видів на планеті не в змозі впоратися з глобальним потеплінням, яке світ уже відчув. Що наводить на думку, що шосте масове вимирання...