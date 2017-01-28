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    У Котельві – спалах африканської чуми свиней »

    28.01.2017
    У Котельві Полтавської області через африканську чуму свиней учора встановили 40-денний карантин та зону нагляду у радіусі 20 кілометрів. До Управління Держпродспоживслужби в Котелевському районі надійшло повідомлення про загибель свині в приватному господарстві місцевого мешканця. За результатами досліджень регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області від 26.01.2017 року, у відібраних біоматеріалах виявлено ДНК вірусу «Африканська чума свиней», - сказано у повідомленні...
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    Бійці батальйону спецпризначення “Полтава” вирушили у зону АТО (ВІДЕО, ФОТО) »

    27.01.2017
    Бійці батальйону спецпризначення “Полтава” вирушили у зону АТО (ВІДЕО, ФОТО) У рамках чергової ротації бійці батальйону поліції особливого призначення “Полтава” відправились у зону АТО охороняти громадський порядок. “Сьогодні 70 правоохоронців вирушать до зони АТО та будуть нести службу в Луганській області. До їхніх обов’язків входитимуть допомога керівництву центру АТО, охорона громадського порядку, допомога правоохоронцям Луганщини та забезпечення спокою громадян. Наші...
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    У Полтаві вшанували Героїв Крут (ФОТО) »

    27.01.2017
    У Полтаві вшанували Героїв Крут (ФОТО) Сьогодні полтавці вшанували 99-ту річницю подвигу Героїв Крут. Молодих захисників 1918 року, героїв Небесної Сотні та бійців АТО вшанували біля пам’ятного знака “Українським загиблим козакам”, меморіалу героїв Майдану та на Алеї Героїв, що на Центральному кладовищі. Представники обласної влади, духовенства, студенти, громадськість поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання подвиг героїв. - Український дух, дух...
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    Діяльність мисливських господарств Полтавщини будуть перевіряти (ФОТО, ВІДЕО) »

    27.01.2017
    Діяльність мисливських господарств Полтавщини будуть перевіряти (ФОТО, ВІДЕО) За останній рік у лісах Полтавщини значно зменшилась кількість диких кабанів та зайця-русака. Про це на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування повідомив начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Тараненко. У роботі комісії взяли участь перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод, заступник голови обласної...
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