28.01.2017

У Котельві Полтавської області через африканську чуму свиней учора встановили 40-денний карантин та зону нагляду у радіусі 20 кілометрів. До Управління Держпродспоживслужби в Котелевському районі надійшло повідомлення про загибель свині в приватному господарстві місцевого мешканця. За результатами досліджень регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області від 26.01.2017 року, у відібраних біоматеріалах виявлено ДНК вірусу «Африканська чума свиней», - сказано у повідомленні...