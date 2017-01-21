20.01.2017

Третій блок у полтавському гуртожитку на вулиці Шевченка, 96 віддадуть лікарям (ФОТО) Влітку цього року завершать ремонтні роботи у гуртожитку Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського по вулиці Шевченка, 96, який перебуває у обласній комунальній власності. Відремонтовані кімнати 8-поверхового третього блоку гуртожитку, мають намір віддати для заселення медикам, які працюють у обласних лікарняних закладах і не...