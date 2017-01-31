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Полтавщина допомагає Авдіївці »сьогодні Лют 1 2017
Полтавщина допомагає Авдіївці Ситуація під Авдіївкою залишається тяжкою. Сьогодні зранку, за повідомленням голови Донецької ОВЦА Павла Жебрівського, терористи вогнем з "Градів" частково зруйнували 20 житлових будинків. - Тому сьогодні величезна потреба у будівельних матеріалів для відновлення житла: скло, шифер, дерево, плівка, лінолеум. Необхідні також медикаменти для польового шпиталю. Гостра потреба також у пальному для генераторів - це "зимовий" дизель і...
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На Майдані Незалежності українці провели в останню путь загиблих у Авдіївці військових »сьогодні Лют 1 2017
На Майдані Незалежності українці провели в останню путь загиблих у Авдіївці військових Сьогодні, більше тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності у Києві попрощатися із загиблими в Авдіївці військовими. В цей день ховали сімох військових. Про це повідомляє Громадське. На Майдані 1 лютого попрощалися такими з бійцями: Кизило Андрій Олександрович — 23 роки Бальченко Володимир Іванович — 25 років Оверченко Дмитро Олександрович...
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Ситуація в Авдіївці (ПОСТІЙНО ОНОВЛЮЄТЬСЯ) »сьогодні Лют 1 2017
Ситуація в Авдіївці (ПОСТІЙНО ОНОВЛЮЄТЬСЯ) Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук. "Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив", - йдеться у повідомленні прес-центру. О сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Бій триває. Ситуація уточнюється....
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На Полтавщині діє пункт збору допомоги жителям Авдіївки »сьогодні Лют 1 2017
На Полтавщині діє пункт збору допомоги жителям Авдіївки У Полтаві, на базі Головного управління ГУ ДСНС у Полтавській області, організували штаб збору гуманітарної допомоги жителям Авдіївки. Про це повідомив на сторінці у Facebook голова Полтавської ОДА Валерій Головко. "Підтримаємо Адіївку! Учора увечері по лінії ДСНС зв'язалися із владою міста, котре вже який день із "градів" обстрілюють бойовики. З'ясували, що насамперед...
У Лохвиці запрацювала громадська вбиральнясьогодні Лют 1 2017
Кременчужанка завоювала «срібло» чемпіонату України в стрибках у довжину
сьогодні Лют 1 2017
Понад 30 видань авторів Полтавщини претендують на обласне фінансування
сьогодні Лют 1 2017
Стали відомі дати прем’єр проектів «1+1» у новому телесезоні
сьогодні Лют 1 2017
Російські військові у районі Одеського газового родовища обстріляли транспортний літак ЗСУ
сьогодні Лют 1 2017
Чутівські поліцейські удосконалили навички з тактичної підготовки та стрільби (ФОТО)
сьогодні Лют 1 2017
У Миргороді розробляють концепцію розвитку туризму
сьогодні Лют 1 2017
Кременчужан запрошують взяти участь у Міжнародній культурно-освітній поїздці
сьогодні Лют 1 2017
У січні на дороги Полтавщини висипали понад 15 тис т піщано-сольової суміші
сьогодні Лют 1 2017
Уряд схвалив законопроект щодо удосконалень механізмів Державного земельного кадастру
сьогодні Лют 1 2017
У Кременчуці згоріла господарча будівля, господар отримав опіки
сьогодні Лют 1 2017
У Пирятині під час ліквідації пожежі знайшли тіло 67-річного чоловіка
сьогодні Лют 1 2017
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Як правильно смажити картоплю »26.01.2017
Як правильно смажити картоплю Чим хрусткіша картопля на вашій тарілці, тим вище ризик розвитку злоякісних пухлин. Експерти в області здорового харчування підкреслюють, що цей улюблений мільйонами овоч необхідно обсмажувати до світло золотистого кольору. На думку вчених з Агентства з харчових...
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У NASA змоделювали посадку на Плутон »20.01.2017
У NASA змоделювали посадку на Плутон У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон. Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100...
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Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »28.12.2016
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
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Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »21.12.2016
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
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Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »16.12.2016
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...