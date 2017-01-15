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    Поліція Полтавщини оголосила конкурс на 364 вакантні посади »

    сьогодні  Січ 16 2017
    Поліція Полтавщини оголосила конкурс на 364 вакантні посади Відсьогодні на Полтавщині стартує широкомасштабна кампанія з набору на службу до підрозділів поліції. Про це, під час брифінгу повідомили заступник начальника Головного управління Національної поліції у Полтавській області Денис Захарченко, начальник Управління кадрового забезпечення ГУ НП у Полтавській області Сергій Гаврик, начальник сектору відбору УКЗ Національної поліції у Полтавській області Людмила Діброва...
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    З волонтерами полтавської служби емоційної підтримки для бійців АТО захисники діляться найпотаємнішим »

    сьогодні  Січ 16 2017
    З волонтерами полтавської служби емоційної підтримки для бійців АТО захисники діляться найпотаємнішим Кожного тижня від 3 до 6 годин волонтери служби емоційної підтримки «АТОЛ ЛІНІЯ» у Полтаві витрачають на допомогу учасникам АТО та всім, хто постраждав від війни на сході. Після роботи, у вечірній час волонтери зустрічаються у маленькому офісі та чекають на дзвінки. Готові вислухати та розрадити. Ми також...
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    У Полтаві діти поранених учасників АТО отримали новорічні подарунки (ФОТО) »

    сьогодні  Січ 16 2017
    У Полтаві діти поранених учасників АТО отримали новорічні подарунки (ФОТО) У Полтавському реабілітаційному центрі ветеранів АТО понад тридцять дітей із родин поранених військових – учасників АТО отримали подарунки до новорічних та різдвяних свят. Свято для малечі підготували волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Координатор ГО "Команда небайдужих" Олександра Сиротенко розповіла, що запросили близько 30 родин учасників АТО, для дітлахів від трьох місяців...
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    Аграрії Полтавщини можуть отримати державні кошти на нові сади »

    сьогодні  Січ 16 2017
    Аграрії Полтавщини можуть отримати державні кошти на нові сади У 2017 році держава виділить 75 млн грн на підтримку та розвиток садівництва і ягідництва. Частину цих коштів на посадку молодих садів, де вітчизняні яблука вирощуватимуть за технологіями краплинного зрошування, мають надію отримати й полтавські аграрії. Про це під час апаратної наради у голови Полтавської ОДА повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку...
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  • Поліція Полтавщини оголосила конкурс на 364 вакантні посади

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    сьогодні  Січ 16 2017

    З волонтерами полтавської служби емоційної підтримки для бійців АТО захисники діляться найпотаємнішим
    сьогодні  Січ 16 2017

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    сьогодні  Січ 16 2017

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    сьогодні  Січ 16 2017

    Завтра на території Полтавської області очікується туман
    сьогодні  Січ 16 2017

    Завтра останній день прийому пропозицій щодо перейменування зупинок у Кременчуці
    сьогодні  Січ 16 2017

    У Полтаві діти поранених учасників АТО отримали новорічні подарунки (ФОТО)
    сьогодні  Січ 16 2017

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    У Полтаві діти поранених учасників АТО отримали новорічні подарунки (ФОТО)
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    Полтава стала 9 містом, де прозвучали “Пісні, народжені в АТО” (ФОТО)

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    Поліція Полтавщини оголосила конкурс на 364 вакантні посади

    сьогодні  Січ 16 2017

    На Лубенщині відпрацювали стратегію роботи у 2017 році

    На Лубенщині відпрацювали стратегію роботи у 2017 році У форматі «круглого столу», ініційованого…

    сьогодні  Січ 16 2017

    Пластові вертепи із Ковалівки та Полтави відколядували у Харкові

    Пластові вертепи із Ковалівки та Полтави відколядували у Харкові У суботу увечері до…

    сьогодні  Січ 16 2017

    Різдвяний концерт за участю хорових колективів влаштували у Полтаві (ФОТО)

    Різдвяний концерт за участю хорових колективів влаштували у Полтаві (ФОТО) До  Палацу дозвілля…

    сьогодні  Січ 16 2017

    Під час благодійного концерту полтавці зібрали 42 тис грн для сімей загиблих учасників АТО (ФОТО)

    Під час благодійного концерту полтавці зібрали 42 тис грн для сімей загиблих учасників…

    сьогодні  Січ 16 2017

    З волонтерами полтавської служби емоційної підтримки для бійців АТО захисники діляться найпотаємнішим

    З волонтерами полтавської служби емоційної підтримки для бійців АТО захисники діляться найпотаємнішим Кожного…

    сьогодні  Січ 16 2017

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    сьогодні  Січ 16 2017

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    У нас немає зобов’язань перед жодними інституціями підвищувати пенсійний вік, – Павло Розенко

    сьогодні  Січ 16 2017

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      Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
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