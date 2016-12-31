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    Відремонтовану ділянку дороги Полтава—Олександрія офіційно відкрили для руху транспорту »

    30.12.2016
    Відремонтовану ділянку дороги Полтава—Олександрія офіційно відкрили для руху транспорту У переддень Нового року 30 грудня на відремонтованій ділянці дороги М-22 Полтава—Олександрія офіційно відновили рух транспорту. З цієї нагоди на автошлях виїхали голова Полтавської ОДА Валерій Головко, перший заступник голови Полтавської...
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    Дорогами війни… (ФОТО, ВІДЕО) »

    30.12.2016
    Дорогами війни…(ФОТО,ВІДЕО) Напередодні новорічних та різдвяних свят волонтери Полтавського батальйону небайдужих відвідали бійців однієї із рот 72-ої Окремої механізованої бригади. Військові тримають позиції за Авдіївкою, де до ворога лише кілька десятків метрів. Консервація, фруктова сушка, цукерки, печиво, терті пироги, пиріжки,...
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    Лохвицька громада успішно реалізувала міжмуніципальний проект «Спільний рейс громад» (ВІДЕО, ФОТО) »

    30.12.2016
    Лохвицька громада успішно реалізувала міжмуніципальний проект «Спільний рейс громад» (ВІДЕО, ФОТО) 29 грудня у м. Лохвиця підвели підсумки реалізації міжмуніципального проекту «Спільний рейс громад» Харківецької, Безсалівської сільських та Лохвицької міської ради за сприяння відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого...
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    Керівництво Полтавщини привітали земляків із Новим роком та Різдвом Христовим (ВІДЕО) »

    30.12.2016
    Керівництво Полтавщини привітали земляків із Новим роком та Різдвом Христовим (ВІДЕО) Із Новим роком та Різдвом Христовим полтавців привітали голова обласної ради Олександр Біленький та голова облдержадміністрації Валерій Головко. Від щирого серця вітаємо вас з Новим 2017 роком та світлим...
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2016-12-20 10:48:22

Михеїл Саакашвілі: «Треба прорвати олігархічну блокаду українського села!»

2016-12-17 01:11:47

Коли розлучаються двоє…

2016-12-17 01:05:39

Хірург Юрій Хавер за рік в АТО прооперував цілий батальон

2016-12-08 03:04:24

Що закуповують освітяни Полтавщини?

Фоторепортаж Фоторепортаж

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30.12.2016

Дорогами війни… (ФОТО, ВІДЕО)
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16.12.2016

Полтава стала 9 містом, де прозвучали “Пісні, народжені в АТО” (ФОТО)
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14.12.2016

У Полтаві вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС (ФОТО)
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31.10.2016

У Полтаві провели «Єдиний стрілецький день»

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Новорічна Полтава – з висоти пташиного польоту (відео)

31.12.2016

Правоохоронці Полтавщини перейшли на посилений режим роботи

Відсьогодні особовий склад поліції Полтавської області переведений на посилений режим несення служби. До…

31.12.2016

Новорічна ніч на Полтавщині буде безсніжною

31 грудня та 1 січня в Полтаві опадів не передбачається. Про це повідомили в Полтавському…

31.12.2016

У Кременчуці бігають Діди Морози

31 грудня з 9-ї ранку Діди Морози бігають по Кременчуку. Веселий пробіг Дідів Морозів…

31.12.2016

Зіньківська жива ялинка встановила рекорд України

Учора експерти із Національного Реєстру Рекордів України офіційно зафіксували рекорд України “Найвища новорічна…

31.12.2016

У Гадячі невідомі скоїли розбійний напад на магазин-ломбард

До Гадяцького відділу поліції по телефону “102” надійшло повідомлення від приватного підприємця, про…

31.12.2016

Юні українські хокеїсти посіли друге місце на турнірі в Угорщині

Юні українські хокеїсти посіли друге місце на турнірі в Угорщині В Будапешті закінчився…

Юні українські хокеїсти посіли друге місце на турнірі в Угорщині В Будапешті закінчився…

30.12.2016

Україна Україна

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Рада національної безпеки і оборони України затвердила Доктрину інформаційної безпеки України

30.12.2016

Україна обійшла Росію у ракетній зброї, – Пашинський

Україна обійшла Росію у ракетній зброї, – Пашинський В Україні розроблено ракетну зброю,…

30.12.2016

Кабмін дозволив збивати літаки терористів на території України

Кабмін дозволив збивати літаки терористів на території України Кабінет міністрів дозволив військовим відкривати…

30.12.2016

Доба в АТО: 45 обстрілів, на всіх напрямках активізувались ворожі снайпери

Доба в АТО: 45 обстрілів, на всіх напрямках активізувались ворожі снайпери На Маріупольському…

30.12.2016

За минулу добу загинуло двоє українських військових, – Міноборони

За минулу добу загинуло двоє українських військових, – Міноборони Внаслідок бойових дій на…

29.12.2016

В результаті бою у районі Крутої Балки загинув український військовий

В результаті бою у районі Крутої Балки загинув український військовий Вчора, близько 15.00,…

29.12.2016

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії (звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради)

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії (звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради)…

29.12.2016

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