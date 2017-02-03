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    Полтавщина відправила до Авдіївки першу партію гуманітарної допомоги »

    3.02.2017
    Полтавщина відправила до Авдіївки першу партію гуманітарної допомоги У четвер увечері з Полтави до Авдіївки, що потерпає від обстрілів артилерії з боку окупованих районів Донецької та Луганської областей, відправили вантаж гуманітарної допомоги. Дві вантажівки Головного управління ДСНС України у Полтавській області повезли на Донеччину продукти харчування, теплі речі та ковдри, буржуйки та пілети для опалення, медикаменти, тощо. Усього — майже...
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    Наше завдання – створення сміттєпереробних полігонів, які б відповідали усім сучасним вимогам, – Пругло »

    3.02.2017
    Наше завдання – створення сміттєпереробних полігонів, які б відповідали усім сучасним вимогам, - Пругло В облдержадміністрації за участю заступника голови ОДА Олега Пругла відбулася нарада з міськими та селищними головами щодо утворення спільного комунального підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами. У заході також взяли участь начальник управління житлово-комунального господарства ОДА Едуар Рева, заступник міського голови м. Полтава з...
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    Ситуація в Авдіїівці станом на 3 лютого »

    3.02.2017
    Ситуація в Авдіїівці станом на 3 лютого Вчора, близько 19:30 у Авдіїівці розпочався обстріл. Терористи гатили по школі №2, та по пунктах обігріву. Внаслідок цього, двоє людей загинули. Авдіївка перебуває під обстрілами бойовиків з 29 січня. Внаслідок артилерійських ударів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне. В результаті ворожих обстрілів загинув один співробітник ДСНС, іншого було поранено. Про це повідомив...
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    Полтавці вшанували пам’ять Кузьми Скріябіна (ФОТО) »

    3.02.2017
    Полтавці вшанували пам’ять Кузьми Скріябіна (ФОТО) Учора на Театральній площі зібралось чимало полтавців, аби вшанувати пам’ять улюбленого співака мільйонів, по-справжньому — народного, Кузьму Скрябіна (Андрія Кузьменка). Із дня тієї трагічної події минуло два роки. Полтавці приносили квіти, свічки. Біля театру поставили портрет Андрія. Хтось у своїй автівці увімкнув пісні гурту “Скрябін”, люди підспівували. Нагадаємо, лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув...
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