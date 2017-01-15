сьогодні Січ 16 2017

З волонтерами полтавської служби емоційної підтримки для бійців АТО захисники діляться найпотаємнішим Кожного тижня від 3 до 6 годин волонтери служби емоційної підтримки «АТОЛ ЛІНІЯ» у Полтаві витрачають на допомогу учасникам АТО та всім, хто постраждав від війни на сході. Після роботи, у вечірній час волонтери зустрічаються у маленькому офісі та чекають на дзвінки. Готові вислухати та розрадити. Ми також...