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    Полтавщина допомагає Авдіївці »

    сьогодні  Лют 1 2017
    Полтавщина допомагає Авдіївці Ситуація під Авдіївкою залишається тяжкою. Сьогодні зранку, за повідомленням голови Донецької ОВЦА Павла Жебрівського, терористи вогнем з "Градів" частково зруйнували 20 житлових будинків. - Тому сьогодні величезна потреба у будівельних матеріалів для відновлення житла: скло, шифер, дерево, плівка, лінолеум. Необхідні також медикаменти для польового шпиталю. Гостра потреба також у пальному для генераторів - це "зимовий" дизель і...
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    На Майдані Незалежності українці провели в останню путь загиблих у Авдіївці військових »

    сьогодні  Лют 1 2017
    На Майдані Незалежності українці провели в останню путь загиблих у Авдіївці військових Сьогодні, більше тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності у Києві попрощатися із загиблими в Авдіївці військовими. В цей день ховали сімох військових. Про це повідомляє Громадське. На Майдані 1 лютого попрощалися такими з бійцями: Кизило Андрій Олександрович — 23 роки Бальченко Володимир Іванович — 25 років Оверченко Дмитро Олександрович...
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    Ситуація в Авдіївці (ПОСТІЙНО ОНОВЛЮЄТЬСЯ) »

    сьогодні  Лют 1 2017
    Ситуація в Авдіївці (ПОСТІЙНО ОНОВЛЮЄТЬСЯ) Сьогодні сили російсько-окупаційних військ продовжили обстріли українських позицій поблизу Авдіївки, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук. "Вночі окупанти здійснили спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив", - йдеться у повідомленні прес-центру. О сьомій годині російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Бій триває. Ситуація уточнюється....
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    На Полтавщині діє пункт збору допомоги жителям Авдіївки »

    сьогодні  Лют 1 2017
    На Полтавщині діє пункт збору допомоги жителям Авдіївки У Полтаві, на базі Головного управління ГУ ДСНС у Полтавській області, організували штаб збору гуманітарної допомоги жителям Авдіївки. Про це повідомив на сторінці у Facebook голова Полтавської ОДА Валерій Головко. "Підтримаємо Адіївку! Учора увечері по лінії ДСНС зв'язалися із владою міста, котре вже який день із "градів" обстрілюють бойовики. З'ясували, що насамперед...
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    20.01.2017

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    Кременчужанка завоювала «срібло» чемпіонату України в стрибках у довжину

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    сьогодні  Лют 1 2017

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    Чутівські поліцейські удосконалили навички з тактичної підготовки та стрільби (ФОТО) Заняття для працівників Чутівського…

    сьогодні  Лют 1 2017

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    сьогодні  Лют 1 2017

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    сьогодні  Лют 1 2017

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    сьогодні  Лют 1 2017

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    У Кременчуці згоріла господарча будівля, господар отримав опіки Сьогодні у приватній господарчій будівлі по провулку…

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    сьогодні  Лют 1 2017

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    сьогодні  Лют 1 2017

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    “Настане мирний час”: #ПісніВійни презентували сьомий сингл у рамках проекту  У рамках проекту…

    сьогодні  Лют 1 2017

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      Як правильно смажити картоплю »

      26.01.2017
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      У NASA змоделювали посадку на Плутон »

      20.01.2017
      У NASA змоделювали посадку на Плутон  У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон. Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100...
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      21.12.2016
      Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
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      Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »

      16.12.2016
      Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...
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