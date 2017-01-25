MENU
  • dsc_0019

    Вдале впровадження медичної реформи – пріоритет для Полтавщини (ФОТО) »

    сьогодні  Січ 26 2017
    Вдале впровадження медичної реформи – пріоритет для Полтавщини (ФОТО) Учора відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення у якій взяли участь заступник голови облради Анатолій Ханко, директор Департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак, представники структурних підрозділів ОДА та інші керівники органів влади.  Одним із питань, яке розглянули під час засідання – формування госпітальних округів на...
  • ATOd1

    Доба в АТО: Окупанти активізувались на всіх напрямках, постраждали троє українських військових »

    сьогодні  Січ 26 2017
    Доба в АТО: Окупанти активізувались на всіх напрямках, постраждали троє українських військових На Маріупольському - зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному. Використовуючи реактивні системи Град-“П” обстріляли населений пункт Красногорівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вів...
  • 239383_1

    НАК «Нафтогаз України» відмовився поставляти природний газ деяким теплопостачальним організаціям Полтавщини »

    25.01.2017
    НАК «Нафтогаз України» відмовився поставляти природний газ деяким теплопостачальним організаціям Полтавщини ПАТ «Полтавагаз» повідомляє, що на січень 2017 року постачальником НАК «Нафтогаз України» не виділено ліміт природного газу для підприємств Полтаваелектро УПП УТОС, КП ЖКК с. Розсошенці, Хорольський агропромисловий коледж, ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» . Так, з причин заборгованості КП ЖКК с. Розсошенці Полтавського району за спожитий природний газ, невиконання...
  • dsc_0972

    Полтавська обласна рада планує затвердити цільову регіональну програму “Власний дім” на 2017-2021 роки »

    25.01.2017
    Полтавська обласна рада планує затвердити цільову регіональну програму "Власний дім"  на 2017-2021 роки Сьогодні під час засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку розглянули питання про затвердження цільової регіональної програми «Власний дім» на 2017-2021 роки. Депутати вирішили внести це питання до порядку денного на наступну сесію Полтавської обласної ради, яка відбудеться 31 січня....
Топ-новини...

Фото дня

dsc_04051-4

pm262image002
Далі

  • У Великобагачанському районі сталося ДТП: двоє травмовано

    сьогодні  Січ 26 2017

    • Психологи Кременчуцької виховної колонії ознайомилися з реабілітаційними програмами французького психотерапевта
    сьогодні  Січ 26 2017

    1 лютого полтавців запрошують на відкриття виставки гобеленів
    сьогодні  Січ 26 2017

    “22” за побратимів: заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко долучився до флешмобу
    сьогодні  Січ 26 2017

    Парк комунальних підприємств Кременчука планово модернізують
    сьогодні  Січ 26 2017

    Поліцейські розшукали водія, який насмерть збив велосипедиста та зник з місця події
    сьогодні  Січ 26 2017

    Прокуратура Полтавщини попередила незаконне надання нафтогазоносних нард приватній структурі
    сьогодні  Січ 26 2017

    Вранці у Миргороді горів будинок. Причини встановлюють (ФОТО)
    сьогодні  Січ 26 2017

    Сьогодні завершується прийом анкет на посади до поліції Полтавщини
    сьогодні  Січ 26 2017

    На Полтавщині розшукують безвісти зниклу жінку (ФОТО)
    сьогодні  Січ 26 2017

    У широкий прокат виходить створений за підтримки Держкіно документальний фільм Віталія Манського «Рідні»
    сьогодні  Січ 26 2017

    У Хоролі шукають приміщення для безпритульних тварин
    сьогодні  Січ 26 2017

    Більше новин...

    Головне

    Блоги Блоги

    2017-01-25 03:30:13

    Свинокомплекс хоче стягнути з громадських активістів по мільйону гривень

    2017-01-24 10:23:38

    Спорт вчить бути переможцем

    2017-01-21 12:50:57

    ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ

    2017-01-19 04:10:41

    Надання кошторисів закладами та установами освіти

    Фоторепортаж Фоторепортаж

    dsc_04051-68

    22.01.2017

    “Сила нації”: У Полтаві відбулись Ігри героїв АТО (ФОТО, ВІДЕО)
    dsc_0286

    20.01.2017

    У Полтаві з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку (ФОТО)
    dsc_0335

    20.01.2017

    На «Березі Свободи» під Полтавою відсвяткували Водохреща (ФОТО)
    dsc_0006

    19.01.2017

    На Водохрещу у Полтаві влаштували благодійний ярмарок (ФОТО)

    Полтавщина Полтавщина

    pm262image002
    Далі

    У Великобагачанському районі сталося ДТП: двоє травмовано

    сьогодні  Січ 26 2017

    Психологи Кременчуцької виховної колонії ознайомилися з реабілітаційними програмами французького психотерапевта

    Психологи Кременчуцької виховної колонії ознайомилися з реабілітаційними програмами французького психотерапевта Психологи Кременчуцької виховної…

    сьогодні  Січ 26 2017

    1 лютого полтавців запрошують на відкриття виставки гобеленів

    1 лютого полтавців запрошують на відкриття виставки гобеленів 1 лютого у Полтавській обласній…

    сьогодні  Січ 26 2017

    “22” за побратимів: заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко долучився до флешмобу

    “22” за побратимів: заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко долучився до флешмобу Заступник…

    сьогодні  Січ 26 2017

    Парк комунальних підприємств Кременчука планово модернізують

    Парк комунальних підприємств Кременчука планово модернізують На черговому засіданні сесії депутати міської ради…

    сьогодні  Січ 26 2017

    Поліцейські розшукали водія, який насмерть збив велосипедиста та зник з місця події

    Поліцейські розшукали водія, який насмерть збив велосипедиста та зник з місця події Подія…

    сьогодні  Січ 26 2017

    Прокуратура Полтавщини попередила незаконне надання нафтогазоносних нард приватній структурі

    Прокуратура Полтавщини попередила незаконне надання нафтогазоносних нард приватній структурі Як повідомив заступник прокурора…

    сьогодні  Січ 26 2017

    Україна Україна

    v-reytinge-svobody-interneta
    Далі

    “Майже 60% українців вважають, що загрози свободи Інтернету в Україні є незначними”, – результати опитування “Інтерньюз-Україна”

    сьогодні  Січ 26 2017

    У МВС розповіли, що саме планують змінити у користуванні водійським посвідченням

    У МВС розповіли, що саме планують змінити у користуванні водійським посвідченням У Міністерстві…

    сьогодні  Січ 26 2017

    Доба в АТО: Окупанти активізувались на всіх напрямках, постраждали троє українських військових

    Доба в АТО: Окупанти активізувались на всіх напрямках, постраждали троє українських військових На…

    сьогодні  Січ 26 2017

    Антициклон зумовить значне похолодання в Україні, морози до -20

    Антициклон зумовить значне похолодання в Україні, морози до -20 За прогнозами Українського гідрометцентру…

    25.01.2017

    Вже 32 об’єднані громади отримали відмову від ЦВК у призначенні перших виборів (список)

    Вже 32 об’єднані громади отримали відмову від ЦВК у призначенні перших виборів (список)…

    25.01.2017

    Терміни дії водійських посвідчень в Україні скоротять

    Терміни дії водійських посвідчень в Україні скоротять Термін дії водійських прав українців скоротять…

    25.01.2017

    ООН схвалила український план реінтеграції Донбасу

    ООН схвалила український план реінтеграції Донбасу Організація Об’єднаних Націй схвалила план українського уряду…

    25.01.2017

    Цікавинки Цікавинки

    • znimok-ekranu-20-01-17-122030

      У NASA змоделювали посадку на Плутон »

      20.01.2017
      У NASA змоделювали посадку на Плутон  У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон. Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100...
    • divo

      Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »

      28.12.2016
      Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
    • bewarned_02

      Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »

      21.12.2016
      Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
    • fullsize-1

      Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »

      16.12.2016
      Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...
    • znimok-ekranu-09-12-16-104329

      Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс »

      9.12.2016
      Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс  Згідно з новим дослідженням, майже половина біологічних видів на планеті не в змозі впоратися з глобальним потеплінням, яке світ уже відчув. Що наводить на думку, що шосте масове вимирання...
    Більше...
    Більше...

    Website Security Test163 queries in 2,401 seconds.