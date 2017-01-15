-
Поліція Полтавщини оголосила конкурс на 364 вакантні посади »сьогодні Січ 16 2017
Поліція Полтавщини оголосила конкурс на 364 вакантні посади Відсьогодні на Полтавщині стартує широкомасштабна кампанія з набору на службу до підрозділів поліції. Про це, під час брифінгу повідомили заступник начальника Головного управління Національної поліції у Полтавській області Денис Захарченко, начальник Управління кадрового забезпечення ГУ НП у Полтавській області Сергій Гаврик, начальник сектору відбору УКЗ Національної поліції у Полтавській області Людмила Діброва...
-
З волонтерами полтавської служби емоційної підтримки для бійців АТО захисники діляться найпотаємнішим »сьогодні Січ 16 2017
З волонтерами полтавської служби емоційної підтримки для бійців АТО захисники діляться найпотаємнішим Кожного тижня від 3 до 6 годин волонтери служби емоційної підтримки «АТОЛ ЛІНІЯ» у Полтаві витрачають на допомогу учасникам АТО та всім, хто постраждав від війни на сході. Після роботи, у вечірній час волонтери зустрічаються у маленькому офісі та чекають на дзвінки. Готові вислухати та розрадити. Ми також...
-
У Полтаві діти поранених учасників АТО отримали новорічні подарунки (ФОТО) »сьогодні Січ 16 2017
У Полтаві діти поранених учасників АТО отримали новорічні подарунки (ФОТО) У Полтавському реабілітаційному центрі ветеранів АТО понад тридцять дітей із родин поранених військових – учасників АТО отримали подарунки до новорічних та різдвяних свят. Свято для малечі підготували волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Координатор ГО "Команда небайдужих" Олександра Сиротенко розповіла, що запросили близько 30 родин учасників АТО, для дітлахів від трьох місяців...
-
Аграрії Полтавщини можуть отримати державні кошти на нові сади »сьогодні Січ 16 2017
Аграрії Полтавщини можуть отримати державні кошти на нові сади У 2017 році держава виділить 75 млн грн на підтримку та розвиток садівництва і ягідництва. Частину цих коштів на посадку молодих садів, де вітчизняні яблука вирощуватимуть за технологіями краплинного зрошування, мають надію отримати й полтавські аграрії. Про це під час апаратної наради у голови Полтавської ОДА повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку...
Поліція Полтавщини оголосила конкурс на 364 вакантні посадисьогодні Січ 16 2017
На Лубенщині відпрацювали стратегію роботи у 2017 році
сьогодні Січ 16 2017
Пластові вертепи із Ковалівки та Полтави відколядували у Харкові
сьогодні Січ 16 2017
Різдвяний концерт за участю хорових колективів влаштували у Полтаві (ФОТО)
сьогодні Січ 16 2017
Під час благодійного концерту полтавці зібрали 42 тис грн для сімей загиблих учасників АТО (ФОТО)
сьогодні Січ 16 2017
З волонтерами полтавської служби емоційної підтримки для бійців АТО захисники діляться найпотаємнішим
сьогодні Січ 16 2017
На Гадяччині у чоловіка знайшли вдома наркотики (ФОТО)
сьогодні Січ 16 2017
На Маланки для дітей пільгових категорій Лубенщини влаштували свято з подарунками
сьогодні Січ 16 2017
Завтра на території Полтавської області очікується туман
сьогодні Січ 16 2017
Завтра останній день прийому пропозицій щодо перейменування зупинок у Кременчуці
сьогодні Січ 16 2017
У Полтаві діти поранених учасників АТО отримали новорічні подарунки (ФОТО)
сьогодні Січ 16 2017
Головне
Фоторепортаж Фоторепортаж
Цікавинки Цікавинки
-
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »28.12.2016
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
-
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »21.12.2016
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
-
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »сьогодні Гру 16 2016
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...
-
Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс »9.12.2016
Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс Згідно з новим дослідженням, майже половина біологічних видів на планеті не в змозі впоратися з глобальним потеплінням, яке світ уже відчув. Що наводить на думку, що шосте масове вимирання...
-
Американці випустили одяг для фанатів «Південного парку» »8.12.2016
Американці випустили одяг для фанатів «Південного парку» Американський бренд одягу і аксесуарів для сноубордистів Burton випустив капсульну колекцію одягу на честь мультиплікаційного серіалу «Південний парк». Про це повідомляє Highsnobiety. [caption id="attachment_219167" align="aligncenter" width="420"] Фото: Burton[/caption] До колекції увійшли головні убори,...