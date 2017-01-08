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  • Під Кременчуком горіла лазня

    сьогодні  Січ 9 2017

    • Через негоду спізнюються потяги, які прямують через Полтавщину
    сьогодні  Січ 9 2017

    У Миргороді оперативники вилучили амфетамін та холодну зброю
    сьогодні  Січ 9 2017

    На Оржиччині – новий керівник поліції
    сьогодні  Січ 9 2017

    За минулу добу відбувся 51 обстріл українських позицій
    сьогодні  Січ 9 2017

    На Полтавщині у ДТП автобуса та легковика загинули двоє людей
    сьогодні  Січ 9 2017

    У Полтаві пройшов фестиваль “Різдвяна Феєрія – 2017”
    8.01.2017

    Служба автодоріг розповіла про боротьбу зі стихією на шляхах Полтавщини
    8.01.2017

    Двоє чоловіків побили та пограбували пенсіонера на Полтавщині
    8.01.2017

    Полтавські рятувальники звільнили з снігового полону 2 авто служби екстреної медичної допомоги
    8.01.2017

    Доба в АТО: російсько-окупаційні війська 72 рази обстріляли позиції ЗСУ, шестеро поранених
    8.01.2017

    Через Полтавщину курсуватиме додатковий потяг
    8.01.2017

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    2017-01-08 10:07:01

    НАШЕ СУСПІЛЬСТВО ПОВОЛІ ВИРОБЛЯЄ ІМУНІТЕТ ВІД ЗАНЕСЕНИХ ІЗ МОСКВИ ХВОРОБ

    2017-01-05 10:07:15

    ЖУРНАЛІСТ 5 КАНАЛУ ПРО ІСТОРИЧНІ УРОКИ

    2017-01-05 10:01:28

    «ДЕКОМУНІЗАЦІЯ І ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЗАЦІЯ, РЕЗУЛЬТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

    2016-12-20 10:48:22

    Михеїл Саакашвілі: «Треба прорвати олігархічну блокаду українського села!»

    Фоторепортаж Фоторепортаж

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    6.01.2017

    Керівництво Полтавщини зустрілося з учасниками Олімпійських та Паралімпійських ігор
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    30.12.2016

    Дорогами війни… (ФОТО, ВІДЕО)
    dsc_0494

    16.12.2016

    Полтава стала 9 містом, де прозвучали “Пісні, народжені в АТО” (ФОТО)
    dsc_0112

    14.12.2016

    У Полтаві вшанували пам’ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС (ФОТО)

    Полтавщина Полтавщина

    001
    Далі

    Під Кременчуком горіла лазня

    сьогодні  Січ 9 2017

    Через негоду спізнюються потяги, які прямують через Полтавщину

    У зв’язку з погіршенням метеоумов поїзда в Україні курсують із запізненням. Про це…

    сьогодні  Січ 9 2017

    У Миргороді оперативники вилучили амфетамін та холодну зброю

    У Миргороді оперативники місцевого відділу поліції в ході проведення санкціонованого судом обшуку за…

    сьогодні  Січ 9 2017

    На Оржиччині – новий керівник поліції

    Відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Полтавській області начальником Оржицького відділення…

    сьогодні  Січ 9 2017

    На Полтавщині у ДТП автобуса та легковика загинули двоє людей

    У Чорнухинському районі  внаслідок ДТП за участі легкового автомобіля та пасажирського автобуса 2…

    сьогодні  Січ 9 2017

    У Полтаві пройшов фестиваль “Різдвяна Феєрія – 2017”

    У Полтаві відбувся обласний фестиваль вертепів Різдвяна феєрія-2017. Вже традиційно фестиваль розпочали у…

    8.01.2017

    Служба автодоріг розповіла про боротьбу зі стихією на шляхах Полтавщини

    Служба автодоріг розповіла про боротьбу зі стихією на шляхах Полтавщини Снігоочисники, автогрейдери, навантажувачі…

    8.01.2017

    Україна Україна

    ATO3
    Далі

    За минулу добу відбувся 51 обстріл українських позицій

    сьогодні  Січ 9 2017

    Доба в АТО: російсько-окупаційні війська 72 рази обстріляли позиції ЗСУ, шестеро поранених

    Доба в АТО: російсько-окупаційні війська 72 рази обстріляли позиції ЗСУ, шестеро поранених На…

    8.01.2017

    У Різдвяну ніч сили АТО відбили ворожий напад в районі Авдіївки

    У Різдвяну ніч сили АТО відбили ворожий напад в районі Авдіївки Близько опів…

    7.01.2017

    Українська різдвяна традиція, що є унікальною для цілого світу

    Українська різдвяна традиція, що є унікальною для цілого світу Вертеп — дійство, що…

    7.01.2017

    НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-декларацій

    НАБУ розпочало нові розслідування за результатами аналізу е-декларацій Національне антикорупційне бюро України розпочало…

    6.01.2017

    Діти з різних куточків України вітають наших захисників з Різдвом Христовим (відео)

    Діти з різних куточків України вітають наших захисників з Різдвом Христовим (відео) Військове…

    6.01.2017

    У Міноборони спростовують інформацію про “втрати у ЗС України 80% гаубиць Д-30”

    У Міноборони спростовують інформацію про “втрати у ЗС України 80% гаубиць Д-30”  У…

    6.01.2017

    Цікавинки Цікавинки

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      Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »

      28.12.2016
      Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
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      Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »

      21.12.2016
      Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
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      Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »

      16.12.2016
      Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...
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      Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс »

      сьогодні  Гру 9 2016
      Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс  Згідно з новим дослідженням, майже половина біологічних видів на планеті не в змозі впоратися з глобальним потеплінням, яке світ уже відчув. Що наводить на думку, що шосте масове вимирання...
    • south-park

      Американці випустили одяг для фанатів «Південного парку» »

      8.12.2016
      Американці випустили одяг для фанатів «Південного парку» Американський бренд одягу і аксесуарів для сноубордистів Burton випустив капсульну колекцію одягу на честь мультиплікаційного серіалу «Південний парк». Про це повідомляє Highsnobiety. [caption id="attachment_219167" align="aligncenter" width="420"] Фото: Burton[/caption] До колекції увійшли головні убори,...
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