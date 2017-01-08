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Служба автодоріг розповіла про боротьбу зі стихією на шляхах Полтавщини »8.01.2017
Служба автодоріг розповіла про боротьбу зі стихією на шляхах Полтавщини Снігоочисники, автогрейдери, навантажувачі — в середньому 120 одиниць техніки працювало на дорогах державного значення Полтавської області, щоб забезпечити безперебійний рух транспорту. Цьогорічні Різдвяні свята по всій території України стали неабияким...
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Керівництво Полтавщини зустрілося з учасниками Олімпійських та Паралімпійських ігор »6.01.2017
Керівництво Полтавщини зустрілося з учасниками Олімпійських та Паралімпійських ігор У переддень Різдва у Полтавській ОДА відбулася зустріч із учасниками Олімпійських та Паралімпійських ігор. Спортсменів, які у 2016 році стали справжніми героями України, і їхніх наставників вітали голова Полтавської ОДА Валерій...
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“Обласна рада розпочинає реалізацію комплексних проектів міжмуніципального співробітництва”, – голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький »6.01.2017
"Обласна рада розпочинає реалізацію комплексних проектів міжмуніципального співробітництва", - голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад - універсальний механізм, один з найуспішніших в Україні, який успішно функціонує на Полтавщині з 2010 року, і дозволяє швидко...
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Як уникнути переохолоджень та обморожень: поради від МОЗ »6.01.2017
Як уникнути переохолоджень та обморожень: поради від МОЗ У зв'язку зі зниженням добової температури Міністерство охорони здоров'я України звертається до населення з проханням дотримуватися порад медиків, як уникнути шкідливого впливу низьких температур на організм. Постраждати від переохолодження можна навіть при плюсовій...
Через негоду спізнюються потяги, які прямують через Полтавщину
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У Миргороді оперативники вилучили амфетамін та холодну зброю
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На Оржиччині – новий керівник поліції
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За минулу добу відбувся 51 обстріл українських позицій
сьогодні Січ 9 2017
На Полтавщині у ДТП автобуса та легковика загинули двоє людей
сьогодні Січ 9 2017
Полтавські рятувальники звільнили з снігового полону 2 авто служби екстреної медичної допомоги
8.01.2017
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Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »28.12.2016
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
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Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »21.12.2016
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
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Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »16.12.2016
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...
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Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс »сьогодні Гру 9 2016
Земля рухається до шостого масового вимирання, – еволюційний біолог Джон Вінс Згідно з новим дослідженням, майже половина біологічних видів на планеті не в змозі впоратися з глобальним потеплінням, яке світ уже відчув. Що наводить на думку, що шосте масове вимирання...
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Американці випустили одяг для фанатів «Південного парку» »8.12.2016
Американці випустили одяг для фанатів «Південного парку» Американський бренд одягу і аксесуарів для сноубордистів Burton випустив капсульну колекцію одягу на честь мультиплікаційного серіалу «Південний парк». Про це повідомляє Highsnobiety. [caption id="attachment_219167" align="aligncenter" width="420"] Фото: Burton[/caption] До колекції увійшли головні убори,...