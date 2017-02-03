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Полтавщина відправила до Авдіївки першу партію гуманітарної допомоги »3.02.2017
Полтавщина відправила до Авдіївки першу партію гуманітарної допомоги У четвер увечері з Полтави до Авдіївки, що потерпає від обстрілів артилерії з боку окупованих районів Донецької та Луганської областей, відправили вантаж гуманітарної допомоги. Дві вантажівки Головного управління ДСНС України у Полтавській області повезли на Донеччину продукти харчування, теплі речі та ковдри, буржуйки та пілети для опалення, медикаменти, тощо. Усього — майже...
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Наше завдання – створення сміттєпереробних полігонів, які б відповідали усім сучасним вимогам, – Пругло »3.02.2017
Наше завдання – створення сміттєпереробних полігонів, які б відповідали усім сучасним вимогам, - Пругло В облдержадміністрації за участю заступника голови ОДА Олега Пругла відбулася нарада з міськими та селищними головами щодо утворення спільного комунального підприємства у сфері поводження з твердими побутовими відходами. У заході також взяли участь начальник управління житлово-комунального господарства ОДА Едуар Рева, заступник міського голови м. Полтава з...
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Ситуація в Авдіїівці станом на 3 лютого »3.02.2017
Ситуація в Авдіїівці станом на 3 лютого Вчора, близько 19:30 у Авдіїівці розпочався обстріл. Терористи гатили по школі №2, та по пунктах обігріву. Внаслідок цього, двоє людей загинули. Авдіївка перебуває під обстрілами бойовиків з 29 січня. Внаслідок артилерійських ударів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне. В результаті ворожих обстрілів загинув один співробітник ДСНС, іншого було поранено. Про це повідомив...
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Полтавці вшанували пам’ять Кузьми Скріябіна (ФОТО) »3.02.2017
Полтавці вшанували пам’ять Кузьми Скріябіна (ФОТО) Учора на Театральній площі зібралось чимало полтавців, аби вшанувати пам’ять улюбленого співака мільйонів, по-справжньому — народного, Кузьму Скрябіна (Андрія Кузьменка). Із дня тієї трагічної події минуло два роки. Полтавці приносили квіти, свічки. Біля театру поставили портрет Андрія. Хтось у своїй автівці увімкнув пісні гурту “Скрябін”, люди підспівували. Нагадаємо, лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув...
Італійський стріт-стайл для Бабкіна та українські дизайнери для Джамали: у що одягнені зіркові тренери та ведучі «Голосу країни-7»
3.02.2017
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Як правильно смажити картоплю »26.01.2017
Як правильно смажити картоплю Чим хрусткіша картопля на вашій тарілці, тим вище ризик розвитку злоякісних пухлин. Експерти в області здорового харчування підкреслюють, що цей улюблений мільйонами овоч необхідно обсмажувати до світло золотистого кольору. На думку вчених з Агентства з харчових...
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У NASA змоделювали посадку на Плутон »20.01.2017
У NASA змоделювали посадку на Плутон У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон. Про це повідомляє офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100...
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Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні »28.12.2016
Бестселер Р. Дж. Паласіо “Диво” з’явиться на великих екранах навесні Головні ролі в екранізації роману зіграють Джейкоб Трембле та Джулія Робертс. Кінокомпанія Lionsgate нарешті анонсувала довгоочікувану світову прем’єру, яка відбудеться 7 квітня 2017 року. Якщо ви ще не встигли отримати...
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Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть “відчувати” музику »21.12.2016
Українець створив мобільний додаток, завдяки якому нечуючі люди можуть "відчувати" музику Український розробник Віталій Потапчук створив додаток BeWarned Dance, завдяки якому люди, що не чують можуть "відчувати" музику. BeWarned Dance можна безкоштовно завантажити для iОС та для Android. Про це...
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Традиції, звичаї і обряди українського Нового року »16.12.2016
Традиції, звичаї і обряди українського Нового року В Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували Новий рік: і в березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2...