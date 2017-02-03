3.02.2017

Ситуація в Авдіїівці станом на 3 лютого Вчора, близько 19:30 у Авдіїівці розпочався обстріл. Терористи гатили по школі №2, та по пунктах обігріву. Внаслідок цього, двоє людей загинули. Авдіївка перебуває під обстрілами бойовиків з 29 січня. Внаслідок артилерійських ударів місто повністю знеструмлено, немає води, опалення аварійне. В результаті ворожих обстрілів загинув один співробітник ДСНС, іншого було поранено. Про це повідомив...