сьогодні Лют 1 2017

На Майдані Незалежності українці провели в останню путь загиблих у Авдіївці військових Сьогодні, більше тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності у Києві попрощатися із загиблими в Авдіївці військовими. В цей день ховали сімох військових. Про це повідомляє Громадське. На Майдані 1 лютого попрощалися такими з бійцями: Кизило Андрій Олександрович — 23 роки Бальченко Володимир Іванович — 25 років Оверченко Дмитро Олександрович...