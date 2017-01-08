6.01.2017

Як уникнути переохолоджень та обморожень: поради від МОЗ У зв'язку зі зниженням добової температури Міністерство охорони здоров'я України звертається до населення з проханням дотримуватися порад медиків, як уникнути шкідливого впливу низьких температур на організм. Постраждати від переохолодження можна навіть при плюсовій...