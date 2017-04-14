Заступник голови Полтавської ОДА вручив родинам загиблих воїнів АТО “Великодні кошики” (ФОТО)

Учора з нагоди прийдешніх свят, у рамках акції “Великодній кошик”, яка проводиться за сприяння Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА спільно із райдержадміністраціями, заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий та голова Лохвицької РДА Володимир Рязанов зустрілись із сім’ями загиблих учасників АТО.

У Лохвиці Роман Товстий завітав до донечки загиблого воїна АТО Олександра Вознюка, котру виховує мама. Він привітав родину з Великодніми святами та вручив сім’ї набір посуду та продуктові кошики від прідприємств та організацій області.

Також, Роман Товстий відвідав сім’ю Чурікових, які проживають у селі Вирішальне Лохвицького району. Батько маленького Олексія Валентин загинув рік тому.

Мама Олексійчика подякувала за святкові подарунки та смаколики. А також висловила слова вдячності обласній та районній владі за допомогу в отриманні житла. Сім’я отримала кошти і вже придбала квартиру у Полтаві, куди й планують переїхати найближчим часом.

Заступник голови ОДА завітав і до багатодітної сім’ї Лебеденків. Вручивши “Великодній кошик”, він поспілкувався із сином загиблого захисника, 5-річним Вадимом. Родина втратила годувальника на початку 2015 року.

Як розповіла мама Вадима, найближчим часом вони також планують переїхати у новий будинок у Лохвиці, та подякувала представникам влади за постійну підтримку у вирішенні соціальних питань.