За добу на Полтавщині викрали дві рушниці та два пістолети

Четверо громадян звернулися до поліції з приводу викрадення зброї, на зберігання та носіння якої мали відповідний дозвіл.

У трьох випадках, про які власники повідомляли поліцію, зброю викрали з салону автомобілів. Два таких факти зареєстровано у Полтаві: з «Mitsubishi» викрали пристрій для відстрілу гумових куль, а з «Peugeot» – газовий пістолет. Один аналогічний випадок зафіксовано у місті Гадяч – із Mazda 626 викрали мисливську рушницю 12 калібру.

За інших обставин відбулося викрадення зброї у Кременчуці. Рушницю викрали з сейфу, відчинивши його ключем, який власник зберігав під ним, повідомили у поліції.