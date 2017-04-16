Великодні святкування на Полтавщині пройшли без порушень правопорядку

Участь у богослужіннях взяли понад 350 тисяч вірян: публічну безпеку і порядок забезпечували близько 900-т правоохоронців.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня 2017 року відбулися великодні богослужіння у 337-ми культових спорудах області. Найчисленніші за кількістю громадян заходи відбулися у Полтаві та Кременчуці.

Порушень публічної безпеки та порядку не допущено, – повідомляє Управління превентивної діяльності

поліції Полтавщини