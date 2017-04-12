Уряд запровадив процедуру обстеження споруд і попередження аварій, – Зубко

Уряд підсилив процедуру обстеження та паспортизації будівель і споруд, що вже експлуатуються. Відповідну постанову виніс на розгляд КМУ Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

“Сьогодні в Україні маємо велику кількість об’єктів, які експлуатуються понад 50 років без комплексного обстеження їх технічного стану. Це стає однією з причин аварійних випадків, таких як руйнування школи у Василькові минулого року. Власник, який утримує ці споруди (а це в тому числі й місцеві органи влади), зобов’язаний забезпечити безпеку їх експлуатації, попередити аварії та людські жертви. Для цього ми впроваджуємо на загальнодержавному рівні єдині підходи до процедури обстеження об’єктів і попередження аварій. Обстеження споруд має на меті виявлення відхилень їх стану від вимог технічного регламенту та вжиття заходів щодо його поліпшення”, – зазначив Геннадій Зубко.

Він повідомив, що обстеження забезпечується власником або управителем. До цієї процедури мають бути залучені експерти, які пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат (відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»). Далі, на підставі звіту про обстеження не пізніше одного місяця оформляється паспорт об’єкта. У разі виявлення дефектів і пошкоджень під час обстеження експерт інформує про це власника або управителя об’єкта, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, територіальні органи Держпраці та ДСНС за місцезнаходженням об’єкта.

«Також ми конкретизували перелік об’єктів, що підлягатимуть обов’язковому обстеженню. Це, в першу чергу, об’єкти навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, будівлі адміністративного призначення, а також об’єкти інженерної, транспортної інфраструктури», – зазначив Геннадій Зубко.

Про це повідомила прес-служба мінрегіону.