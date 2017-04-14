У Полтаві затримали водія з фальшивим водійським посвідченням

У Полтаві затримали водія з фальшивим водійським посвідченням Учора, близько 16-ї години по вулиці Сінна патрульні помітили автомобіль BMW 530D, який рухався із порушенням ПДР. Інспектори зупинили транспортний засіб під керуванням іноземного громадянина. Під час перевірки документів поліцейські помітили на водійському посвідченні явні ознаки підробки. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Патрульна поліція Полтавщини.