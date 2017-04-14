У Миргороді можна взяти велосипед на прокат

Охочим насолодитися велопрогулянками у Мигророді пропонують ознайомчі маршрути містом, курортами та рекреаційними зонами.

Для більш досвідчених є маршрути в групах за межі міста, а саме: родинний парк Муравйових-Апостолів в с. Хомутець, широковідомий кінний завод в с. Дібрівка та багато інших цікавинок.

І все це можна об’їхати на велосипеді. У місті є пункт прокату велосипедів.

Цей пункт уперше запрацював у Миргороді в березні минулого року. Він з’явився в рамках туристичного проекту «Вишиваний шлях», в якому опинився багатий на визначні місця та історичні пам’ятки Миргород.

Знаходиться він у центральній частині міста по вулиці Старосвітська буд. 38 (стара назва вулиці – Комсомольська). 10 хвилин пішки від зупинок громадського транспорту в центрі та в межах 10-15 хвилин пішки від “Курорту”.

Орієнтир – неподалік від будівлі “Миргородська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління” Вартість же прокату – 100-170 гривень на добу в будній день та 110-200 у вихідний. Є також погодинні пропозиції (70-140 гривень за три години).

Час роботи з 09-00 до 19-00.