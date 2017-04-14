У Кременчуці відбудеться фінал Кубку міста з хокею серед аматорських команд

Фінальна гра Кубку міста з хокею з шайбою серед чоловічих аматорських команд між ХК «Кременчук» – ХК Фізкультурник».

15 квітня 2017 року о 9.15 на Льодовій арені «Айсберг» ( вул. Київська, 77) відбудеться Фінальна гра Кубку міста з хокею з шайбою серед чоловічих аматорських команд між ХК «Кременчук» – ХК «Фізкультурник». О 10.30 відбудеться нагородження фіналістів, повідомляють у Кременчуцькій міській раді.

