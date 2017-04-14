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У Кременчуці відбудеться фінал Кубку міста з хокею серед аматорських команд

У Кременчуці відбудеться фінал Кубку міста з хокею серед аматорських команд

Фінальна гра Кубку міста з хокею з шайбою серед чоловічих аматорських команд між ХК «Кременчук» – ХК Фізкультурник».

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15 квітня 2017 року  о 9.15 на  Льодовій арені «Айсберг»  ( вул. Київська, 77)   відбудеться  Фінальна гра Кубку міста з хокею з шайбою серед чоловічих аматорських команд між   ХК «Кременчук»  –  ХК «Фізкультурник».  О 10.30 відбудеться нагородження фіналістів, повідомляють у Кременчуцькій міській раді.

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