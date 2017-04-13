У Кобеляках висадили яблуневий сад

За ініціативи голови Кобеляцької районної ради Володимира Кішінського за участі начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Тетяни Чердак, начальника відділу освіти райдержадміністрації Наталії Коваль та за сприяння депутата районної ради В’ячеслава Нестеренка відбулося закладення яблуневого саду на території Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Цій події передували прийняті Програми розвитку та підтримки агарного комплексу Полтавщини та, зокрема, Кобеляцького району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року. Одним із напрямків Програми є розвиток садівництва. Учасниками заходів можуть бути загальноосвітні, професійно-технічні, дошкільні, медичні і соціальні заклади району або суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності та за умови співфінансування, як з місцевих бюджетів, так і з інших джерел фінансування.

Цього дня голова районної ради Володимир Кішінський, заступник голови районної ради Оксана Гордійко, депутат районної ради В’ячеслав Нестеренко, начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Коваль, учні та педагогічний колектив Іванівської загальноосвітньої школи висадили саджанці яблуні. Присутні отримали гарний настрій та відчуття задоволення від доброї справи.

Напередодні, 12 квітня, з ініціативи та за підтримки депутатів Полтавської обласної ради: генерального директора ТОВ АФ «Добробут» Олександра Коваленка, директора ДП «Новосанжарське лісове господарство» Василя Красюка та за участю депутата Кобеляцької районної ради, директора ПСП «Колос» В’ячеслава Нестеренка на території Іванівського навчального закладу старшокласники заклали «Алею випускників», яка складається з берез та хвойних насаджень. Загалом на території школи посаджено 77 декоративних та 166 фруктових дерев.