У Кобеляках відкрили першу сімейну молочну ферму

У рамках Проекту USAID/Партнерство заради інновацій: «Розвиток сімейних ферм, об’єднаних у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи», що виконується міжнародним благодійним фондом «Добробут громад» у партнерстві з компанією «Данон» в Україні, Дніпропетровською обласною громадською організацією «Сільськогосподарська консультаційна служба» та об΄єднання сільськогосподарських кооперативів ОСОК «Господар» за співфінансування «Данон Екосистем» Фонду та Уряду Канади, за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України в селі Бутенки Кобеляцького району створено сімейну молочну ферму «Скрильник», власниками якої є родина Владислава та Катерини Скрильників.

13 квітня 2017 року відбулось ознайомлення з роботою цього господарства. На зустріч із власниками ферми завітали: голова Кобеляцької райдержадміністрації Таміла Шевченко, заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Роман Прокопенко, заступник голови райдержадміністрації Володимир Катишков, Бутенківський сільський голова Микола Скрильник, практикуючий фермер та спеціаліст по утриманню тварин і реконструкції приміщення із Канади Жанн Філатро, представник міжнародного благодійного фонду «Добробут громад» Олег Бутенко, начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Тетяна Чердак, голова комісії з реорганізації Управління Держпродспоживслужби в Кобеляцькому районі Сергій Куземко, представники засобів масової інформації, особистих селянських господарств району, кандидати на створення сімейних ферм, які утримують 5 і більше корів.

«На сьогодні вкрай важливим є надання підтримки малим домогосподарствам, що прагнуть покращити якість продукції та модернізувати виробництво, і для яких таке виробництво чи не єдине джерело існування», – зазначила голова Кобеляцької райдержадміністрації Таміла Шевченко. Після спілкування та перейняття досвіду учасники та гості оглянули сімейну ферму «Скрильник», де утримується 30 корів. Гості мали можливість поспілкуватися з господарями та отримати відповіді на запитання пов’язані із діяльності сімейної ферми, перевагами від участі у проекті.

Сімейна ферма створена на базі кооперативу «Молочний світанок». Владислав та Катерина Скрильники ретельно вивчили умови Проекту та вирішили створити власну сімейну ферму. Подали заявку, пройшли відбір та отримали позитивний результат. Завдяки покращенню умов утримання тварин, а саме: автоматичній системі напування корів, якісній системі вентиляції повітря, освітлення та автоматизованому доїнню продуктивність поголів’я ферм зросте як мінімум на 15-25%, охолоджувач молока покращить його якість та вплине на його вартість. Все обладнання для ферми отримано та забезпечено Проектом. Дані поліпшення нададуть змогу родині зменшити загальні витрати часу на роботу у господарстві, збільшити об’єми заготівлі молока та суттєво підвищити власні доходи.

Родинам, які погодилися взяти участь у проекті «Розвиток молочарських кооперативів», фахівці від партнерів проекту («Данон Україна» та МБФ «Добробут громад») розробили плани реконструкції корівників, щоб ті відповідали всім нормам та вимогам комфортного утримання тварин, гарантували максимальну продуктивність виробництва, а також створювали комфортні умови праці для господарів.

З 2017 року продовження проекту впроваджується Дніпропетровською обласною громадською організацією «Сільськогосподарська консультаційна служба», що створена у 2004 році за підтримки Канадського Уряду для впровадження проектів у сфері розвитку сільського господарства в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, а тепер і в Полтавській області у партнерстві з компанією «Данон» в Україні.

В даний час службою у партнерстві із не урядовою організацією SOCODEVI (Канада) впроваджується проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні», який спрямований на підвищення добробуту селян та фермерів, що займаються виробництвом молока. Він забезпечить вирішення труднощів, які стоять перед малими, середніми виробниками молока шляхом створення та посилення існуючих кооперативів, що пропонують послуги, необхідні для ефективної системи молочного виробництва.

Сільськогосподарська консультаційна служба надаватиме фермерам технічну підтримку та консультації. Впровадить у господарствах сучасні екологічно стійкі практики, включаючи лабораторні аналізи молока та надійну систему управління фермою.