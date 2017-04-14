У Горішніх Плавнях визначились з аптеками для реалізації урядової Програми «ДОСТУПНІ ЛІКИ»
У Горішніх Плавнях визначились з аптеками для реалізації урядової Програми «ДОСТУПНІ ЛІКИ»
У сформованій аптечній мережі міста Горішні Плавні проходить оновлення асортименту лікарських засобів у відповідності до затвердженого реєстру. В управлінні охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради повідомили, що до урядової програми «Доступні ліки» в нашому місті долучились аптеки та кіоски, зазначені в таблиці, повідомили «Горішні Плавні Online»
Розпорядником коштів Програми – Головним закладом первинної медико-санітарної допомоги виділені кошти розподілені по кожній дільниці, лікарю, аптеці. За відповідною угодою кожній із задіяних аптек та аптечному пункту налаштовується програмний продукт «Доступні ліки» КМІС «Медичний Кластер».