Полтавці долучилися до Всеукраїнського флешмобу “Безпека дорожнього руху”

17 квітня у Полтаві було весело і дітям, і дорослим під час проведення Всеукраїнського флешмобу “Безпека дорожнього руху”.

Усі охочі зібралися на площі біля драмтеатру ім. Гоголя , щоб услід за іншими містами приєднатися до Всеукраїнського «БДР-challenge». Дітей тішив інспектор «Грива» (іграшковий символ Всеукраїнського проекту) а прапор-мапу доповнили побажання учасників естафети. Атмосферу свята доповнив виступ “живих барабанів”.

Діти від поліцейських отримали на пам’ять про акцію повітряні кульки та спеціальні світловідбиваючі браслети.

Нагадаємо, естафету флешмобу полтавцям 14 квітня передала Харківщина, на межі наших областей.