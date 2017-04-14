Пам’ятний знак загиблому капітану СБУ Геннадію Біліченку встановили під Слов’янськом

Під Слов’янськом в р-ні траси Київ-Довжанський відкрили пам’ятний знак співробітнику Центру спеціальних операцій Служби безпеки України капітану Геннадію Біліченку, який трагічно загинув при виконанні службового обов’язку 13 квітня 2014 року.

Про це повідомля є рес-служба Слов’янської міської ради,

На захід зібралося багато людей серед яких керівництво міста та області, бойові побратими, військовий комісар, журналісти, працівники Слов’янської міської ради, волонтери, активісти, громадськість та просто небайдужі люди.

Капітан Геннадій Біліченко народився 14 грудня 1972 року у Казахстані. К 1994 році після закінчення Бобруйського автотранспортного технікуму переїхав до місця проживання батьків у село Гожули Полтавської області. На військову службу в Службу Безпеки України Геннадій був прийнятий у 1995 році, пройшовши шлях від водія до оперативного співробітника структурного підрозділу Центру спеціальних операцій “Альфа” Управління СБУ в Полтавській області. Свою долю з СБУ пов’язав цілком свідомо, адже, як справжній патріот, відчував особисту відповідальність за захист незалежності й суверенітету України.

Заступник міського голови та побратим Геннадія Біліченка виконали почесну місію та відкрили пам’ятний знак, після чого військовий капелан отець Олекса провів панахиду за загиблим героєм та здійснив чин освячення пам’ятного знаку.

Наприкінці заходу присутні вшанували світлу пам’ять загиблого хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.