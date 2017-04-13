Олексій Ландар стане Почесним громадянином Полтави

Генерального директора Товариства з додатковою відповідальністю «Полтавтрансбуд» Олексія Ландаря нагородять відзнакою територіальної громади «Почесний громадянин міста Полтави».

Таке звання він отримає за видатні заслуги перед територіальною громадою міста у розвитку інфраструктури, розбудову об’єктів промислового, адміністративного, соціально-побутового призначення, організаторський талант і високий професіоналізм, активну громадянську позицію і громадську діяльність

Відповідне рішення розмістили на сайті Полтавської міської ради.

Довідка:

Народився 5 квітня 1941 року в селі Петрівка Полтавкою області.

У 1963 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут. Пройшов шлях від рядового інженера до генерального директора ТзДВ «Полтавтрансбуд». Заслужений будівельник України, Кандидат технічних наук

Він має звання заслуженого будівельникома України, є повним кавалером ордену «За заслуги», нагороджений орденом «Знак пошани», Трудового Червоного прапора, Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, Хреста Спасителя.

Цього року Олексію Ландарю виповнилося 76 років.