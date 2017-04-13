Олександр Мамай прокоментував резонансні події в Полтаві

Сьогодні на фестивалі “Великодня писанка” міський голова Полтави Олександр Мамай прокоментував журналістам події, що сталися 5 квітня біля арки “Газетний ряд” та іх наслідки.

За його словами такі події, що сталися в Полтаві, відбуваються в кожному місті держави.

“Такі події відбуваються по всій державі. Якісь сили намагаються розхитати країну. В кожному місті якийсь приклад цього знайдеться”, – сказав Мамай.

Міський голова зазначив, що ніякого підпалу подвір`я матері Юліана Матвійчука не було.

“Я особисто телефонував до начальника ДСНС, який повідомив, що ніякого підпалу не було. Також я дізнався, що в тому приміщенні, де був підпал, якщо він був узагалі, його батьки не проживають і ніколи не проживали. Батьки Матвійчука живуть поруч”, – сказав міський голова.

Олександр Мамай прокоментував і ситуацію, що пов`язана з пошкодженням меморіальних дошок воїнам АТО.



” Якщо ви звернули увагу, то саме в той день, як активісти йшли в ГУ НП Полтавської області були розбиті меморіальні дошки. Ми все прекрасно розуміємо. Якщо б не було цієї події, була б інша. Наприклад, хтось би знайшов водія маршрутки в нетверезому стані і був би винний міський голова”, – сказав Олександр Мамай.

Він також зазначив, що міськрада сприятиме їх відновленню.



Міський голова задався запитанням: “Хто понесе відповідальність за те, що міськвиконком не працював?”. Та розповів, що він створив комісію, яка підрахує збитки за день, коли міськрада не працювала.

“Будуть підраховані всі збитки. Скільки спалено електроенергії, пошкоджено килимів. У міськвиконкомі працює близько 400 чоловік, яким потрібно платити заробітну плату. Комісія порахує скільки було витрачено на це заробітної плати, та передамо дані до правоохоронних органів”, – запевнив міський голова.

Олександр Мамай сказав, що події біля арки “Газетний ряд” спровокували ті, хто різали металевий бункер на шматки.

” Події біля арки спровокували ті, хто різали металеву конструкцію. Були заздалегідь заготовлені щити, палиці. Ми всі знаємо, що автомобіль зі щитами і палицями був затриманий поліцією. Доки правоохоронці поїхали взяти дозвіл на арешт автомобіля, він пропав”.



Також міський голова висловив свою думку стосовно МАФів, та запевнив, що до сесії нових забудов у Полтаві не буде.

” Моя позиція з самого початку була однозначною – це мораторій на МАФи. Але, я не один вирішую ці питання. На сьогоднішній день всі депутати прислухалися до моєї думки, і на наступній сесії ми розглянемо це питання”, – сказав Олександр Мамай.

Міський голова зазначив, що сесія відбудеться тоді, коли вона запланована, і позачергового засідання не буде.



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