Обласне керівництво та представники великих підприємств обговорили важливість розмитнення на Полтавщині

14 квітня в Полтавській ОДА відбулася нарада з підприємствами Полтавщини. Мета — донести важливість ретельнішого підходу до політики проходження митного контролю, а саме: де його проходити.

Постанова №726 від 16 вересня 2015 року Кабміну дозволяє місцевим бюджетам отримувати 50% від перевиконання митних надходжень. Цільове призначення цих коштів — відновлення дорожної інфраструктури регіону.

Пілотний проект, ініційований КМУ, отримав назву «митний експеримент». З 2015 року його запровадили лише на два роки для чотирьох областей: Львівської, Волинської, Одеської, Чернівецької. У минулому році додали місто Київ. Втім, віднедавна експеримент поширили на всі регіони та продовжили до кінця цього року.

— Мова йде про кошти, які ви так чи інакше сплачуватимете, — говорить голова Полтавської ОДА Валерій Головко. — Питання лише в переформатуванні цих надходжень. Це будуть цільові кошти на ремонти доріг Полтавщини. У нас дуже «ресурсна» область, і є можливість отримати навіть півмільярда на інфраструктуру. Всі комфортні умови для проходження митного контролю в нас гарантую.

Полтавська ОДА сприяє впровадженню запропонованих Урядом проектів для розвитку регіону. Тепер стан доріг області також залежить від місця розмитнення підприємствами своєї сировини чи товарів. І вони можуть обрати — розвивати свій регіон чи проходити митний контроль деінде.

«Розмитнити імпортну сировину на Полтавщині тепер означатиме зробити вагомий внесок в розбудову її доріг. Відвезти на розмитнення до іншої області — фактично віддати ці кошти на їхні дороги. Тепер вибір, чий бюджет наповнювати, за самими підприємствами» — написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький.

— Тепер митні платежі, які здійснюються на території області, можна вкладати в ремонт доріг, — говорить депутат Полтавської облради, голова профкому ПАТ «Укртатнафта» Василь Хоменко. — «Укртатнафта» — одне з перших підприємств, яке розуміє цю ситуацію і є бюджетоутворюючим для області. Ми — єдині, хто працює на теренах держави як нафтопереробний завод. Проблему цю розуміємо й ідемо на зустріч.

На сьогодні це підприємство розпочало розмитнення товарів на митницях Полтавщини. Раніше ці кошти надходили в консолідований бюджет держави. Сьогодні ж, згідно постанови №726, вони залишаються в області. За словами Василя Хоменка, це близько 50 млн грн на місяць. Раніше весь свій товар вони розмитнювали в Одесі на близько 100-150 млн грн митних зборів у місяць.

Згідно законодавства, суб’єкт має право оформити імпортований товар, де завгодно — це його право, визначене митним кодексом. На дороги спрямовуватимуть лише ті надлишкові кошти, які перевищать 3,5 млрд грн надходжень. Фахівці з’ясували, що близько 1 млрд грн податків за квартал Полтавщина недоотримала через розмитнення в інших регіонах.

— Питання наповнення обласного бюджету — одне з пріоритетних завдань Полтавської митниці, — говорить в.о. начальника Полтавської митниці ДФС Василь Воронько. — За перший квартал ми перерахували до держбюджету понад 1 млрд грн плюс додаткових 53 млн грн. Планове завдання митниця виконала на 100,6%.

Він наголосив, що митниця відкрита для всіх суб’єктів господарювання, готова швидко, якісно й ефективно надати всі послуги. На сьогодні по часових нормативах Полтавська митниця входить в четвірку кращих: загальний час проведення формальностей складає близько 46 хв, по імпортних процедурах — не більше 1 години.

Інфраструктура митниці дає можливість витримати удвічі-втричі більше навантаження, ніж є на сьогодні. Василь Воронько запросив підприємства до співпраці, пообіцявши провести митне оформлення якнайшвидше, щоб кожен вчасно отримав свої товари.