На Великдень біля храмів чергували 900 полтавських поліцейських та 550 рятувальників

На Великдень на вулиці Полтавщини вийшло 900 поліцейських

У ніч на 16 квітня поліцейські Полтавщини з нагоди святкування Великодня у 337-ми культових спорудах в 265-ти населених пунктах області пройшли пасхальні богослужіння.

За словами заступника начальника поліції Полтавської області Сергія Альошкіна, для підтримки публічної безпеки та порядку під час проведення заходів задіяні близько 900 співробітників поліції.

У святкові дні чергує керівний склад ГУ Нацполіціі, посилені слідчо-оперативні групи, резерв з числа спецпідрозділів управління.

Крім того, 551 рятувальник та 174 одиниці техніки чергували на Великодні свята на Полтавщині, у посиленому режимі несення служби.

Крім 323 храмів, де тривали обряди освячення , рятувальників залучили поблизу монастиря Різдва Пресвятої Богородиці у смт. Козельщина та Мгарського монастиря поблизу м. Лубни.

В резерві також перебували ще 270 рятувальників та 85 одиниць техніки.