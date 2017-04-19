На семінар до Полтави з’їхалися представники ОТГ з усієї області (ВІДЕО)
На семінар до Полтави з’їхалися представники ОТГ з усієї області (ВІДЕО)
Сьогодні у Полтаві, на базі Центру підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, проходить семінар “Фінансова прозорість об’єднаних громад”.
У ньому беруть участь керівники фінансових відділів та головні бухгалтери ОТГ Полтавщини, а також представники регіональних ГО, зацікавлені у посиленні економічної спроможності їх громад.
Семінар відбувається за підтримки Посольства Нідерландів в Україні. Він направлений на підвищення економічної спроможності об’єднаних громад, що дозволить більш ефективно вирішувати питання місцевого розвитку, підвищення рівня конкурентоспроможності ОТГ, боротьбу з корупцією на місцевому рівні та забезпечення добробуту місцевого населення.
“Якщо немає бюджету — немає спроможності громади. Тому сьогодні, ми обговоримо питання як скласти бюджет громади, якими користуватися документами, наказами, як оптимізувати видатки та збільшити можливості дохідної частини. Подібні семінари ми провели уже в декількох областях, були і в Івано-Франківській області, і у Вінницькій, Черкаській, Львівській та Житомирській. Проблеми є, у кожної громади вони свої. Тема бюджету ще довго буде актуальною, тому сьогодні ми намагатимемося відповідати на усі питання, які хвилюватимуть представників ОТГ”, – розповіла експерт з питань бюджету та управління Тетяна Овчаренко.
Програма семінару передбачає вивчення таких питань як: особливості бюджетів ОТГ, закріплення доходів та видатків; можливості збільшення фінансових надходжень до бюджету ОТГ; видатки, ефективне витрачання бюджетних коштів; порядок та процедура складання бюджету ОТГ; складання паспортів бюджетних програм, внесення змін до бюджету у процесі його виконання; звітність про виконання бюджету ОТГ.
“Сьогодні ми говоритимемо про місцеві бюджети ОТГ, яким чином їх формувати, витрачати, які підводні камені існують для тергромад у процесі його формування. Також ми обговоримо питання залучення та використання міжнародної допомоги, тобто можливість залучення грантових коштів для потреб громад. Зараз міжнародна спільнота допомагає Україні проводити реформу децентралізації, на це виділяються чималі кошти. Активно діючих програм, які спрямовані на допомогу, близько 15-ти. Вони діють в різних регіонах, більшість із них – загальнонаціональні. Громада, звернувшись до певного донора, може отримати гроші, як для консультації, так і для фінансування різних потреб, це і водопостачання, і вуличне освітлення, і покращення енергоефективності закладів соціальної сфери. Наша мета — пояснити представникам, що це не страшно, а корисно, враховуючи те, що гранти — це не кредити, не позики, і освоєні кошти не потрібно повертати”, – підсумував старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень, к.е.н. Василь Поворозник.