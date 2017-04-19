На семінар до Полтави з’їхалися представники ОТГ з усієї області (ВІДЕО)

Сьогодні у Полтаві, на базі Центру підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, проходить семінар “Фінансова прозорість об’єднаних громад”.

У ньому беруть участь керівники фінансових відділів та головні бухгалтери ОТГ Полтавщини, а також представники регіональних ГО, зацікавлені у посиленні економічної спроможності їх громад.

Семінар відбувається за підтримки Посольства Нідерландів в Україні. Він направлений на підвищення економічної спроможності об’єднаних громад, що дозволить більш ефективно вирішувати питання місцевого розвитку, підвищення рівня конкурентоспроможності ОТГ, боротьбу з корупцією на місцевому рівні та забезпечення добробуту місцевого населення.

“Якщо немає бюджету — немає спроможності громади. Тому сьогодні, ми обговоримо питання як скласти бюджет громади, якими користуватися документами, наказами, як оптимізувати видатки та збільшити можливості дохідної частини. Подібні семінари ми провели уже в декількох областях, були і в Івано-Франківській області, і у Вінницькій, Черкаській, Львівській та Житомирській. Проблеми є, у кожної громади вони свої. Тема бюджету ще довго буде актуальною, тому сьогодні ми намагатимемося відповідати на усі питання, які хвилюватимуть представників ОТГ”, – розповіла експерт з питань бюджету та управління Тетяна Овчаренко.

Програма семінару передбачає вивчення таких питань як: особливості бюджетів ОТГ, закріплення доходів та видатків; можливості збільшення фінансових надходжень до бюджету ОТГ; видатки, ефективне витрачання бюджетних коштів; порядок та процедура складання бюджету ОТГ; складання паспортів бюджетних програм, внесення змін до бюджету у процесі його виконання; звітність про виконання бюджету ОТГ.