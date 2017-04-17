На Полтавщині згоріло 2 тонни сіна

16 квітня о 14:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у сіннику приватного домогосподарства у с. Потеряйки Решетилівського району.

На місце виклику було направлено відділення 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці з’ясували, що вогнем охоплено сінник.

Рятувальники спрямували свої дії на недопущення розповсюдження полум’я на поруч розташовану господарчу будівлю. Пожежа була локалізована о 16:00, ліквідована о 18:00. Вогнем знищено сінник та 2 тонни сіна. Врятовано господарчу будівлю. Причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем онука власниці, 2010 р.н. У ліквідації пожежі брали участь 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.