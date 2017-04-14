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17903536_1475528812491339_8709257132495718746_n Полтавщина Суспільство 

На Полтавщині затримали крадія з наркотиками (ФОТО)

На Полтавщині затримали крадія з наркотиками (ФОТО)

В ніч на 14 квітня на вулиці Небесної сотні м. Кременчук піший патруль спільно з військовослужбовцями Нацгвардії побачили підозрілого громадянина. Чоловік на візку тягнув бензоінструмент.
Під час спілкування із охоронцями порядку громадянин поводився підозріло та помітно нервував. Патрульні встановили особу чоловіка, то був 41-річний місцевий житель та з’ясували, що він неодноразово попадав у поле зору правоохоронців. Про це повідомила Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Facebook.

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Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили два пакетики з кристалічною речовиною білого кольору.

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Крім того при з’ясуванні походження бензоінструменту пояснити цей громадянин нічого не міг, постійно плутався в своїх показах.


На місце події викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

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