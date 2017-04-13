На обліку в податковій Полтави перебувають більше 24 тисяч платників податків

Станом на 1 квітня 2017 року на обліку в ДПІ у м. Полтави перебувають 24 370 платників, які здійснюють діяльність, із них: 9 590 юридичних осіб, 14524 фізичних осіб – підприємців та 256 – фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

За березень 2017 року взято на облік 341 платника, із них: 86 – юридичних осіб, 250 фізичних осіб – підприємців та 5 осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. За цей період знято з обліку 320 платників, із них: 11 – юридичних осіб, 300 фізичних осіб – підприємців та 9 осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Із загальної кількості платників, 2 938 суб’єктів господарювання зареєстровано платниками податку на додану вартість, із них: юридичних осіб – 2545 та фізичних осіб – підприємців – 393.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві