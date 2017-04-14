Лубенського журналіста змусили зняти з ефіру сюжет про нетверезого священика

Журналіста телекомпанії «Лубни» Олександра Назарця змусили зняти із випуску новин та вилучити зі сторінки каналу на YouTube сюжет про затримання поліцією служителя Свято-Троїцького храму (УПЦ МП) Анатолія Безрідного, який керував авто у нетверезому стані.

Про це пише Інститут масової інформації (ІМІ).

Представниці ІМІ у Полтавській області про випадок повідомив голова обласної організації Національної спілки журналістів України Євген Лопушинський, який днями спілкувався з журналістом.

“Журналіст разом із правоохоронцями патрулював місто. Зупинили священика УПЦ Московського патріархату, і, за свідченнями поліції, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліція затримала священика, а Олександр зняв про це сюжет. Відео розмістив на каналі YouTube товариства “Лубни” і також передав колегам, зокрема, “Лтаві”, для використання. Тому що прецедент сам по собі цікавий”, – розповів Лопушинський.

Пізніше, додав голова полтавської НСЖУ, приїхав представник товариства “Лубни” та почав змушувати журналіста прибрати з каналу YouTube, і, відповідно, не пускати в ефір.

“Олександр був змушений це зробити, але на знак незгоди демонстративно зібрав свої речі і пішов”, – сказав Євген Лопушинський.

Також він зазначив, що фактично журналіста не звільнили, оскільки відповідної заяви немає.

“Я телефонував йому сьогодні о 8 годині, він якраз збирався на роботу. Він повідомив мені, що поки що історія продовження не має. Йому ніхто не повідомляв про його звільнення, не скорочував. Факту звільнення немає, вимог написати заяву теж немає. Є лише той факт, що його змушували не допускати сюжет в ефір. Я домовився з Олександром, що якщо власник буде далі тиснути, то підключимо медіа-юристів і зробимо заяву. Звичайно, вислухавши історію і іншої сторони конфлікту, тобто власника”, – розповів Євген Лопушинський.

Власником телекомпанії “Лубни” є Мгарський монастир, що під Лубнами.

Як повідомляє ТСН, священика Анатолія Безрідного поліція затримала 8 квітня. Він їхав по зустрічній смузі, і кілька разів ледь не наїхав на пішоходів. Під кінець ВАЗ врізався у бордюр навпроти поліцейського відділку. Результати драгера показали 2,94 сотих проміле алкоголю.

У машині патрульні виявили кілька порожніх пляшок з-під алкогольних напоїв. Священику доведеться сплатити 10 тисяч гривень штрафу та на рік позбутись посвідчення водія.

Згодом журналіст на своїй сторінці у Фейсбук написав, що розмова про його звільнення була, але усна.