Кременчужанку могли довести до самогубства

У лікарні померла кременчужанка, яку оголеною знайшли у центрі Кременчука

Правоохоронці відкрили провадження за статтею доведення до самогубства

Нагадаємо, потерпілу з закритою черепно-мозковою травмою доставили до реанімації 3-ї міської лікарні.

Коли 32-річна жінка прийшла до тями, то повідомила, що приїхала з Коростеня Житомирської області. Як повідомила прес-служба поліції, за попередньою інформацією жінка випала з 4 поверху будинку на вул. Небесної сотні.