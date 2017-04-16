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8b838a2af7c76256a62aee9fa9fc4eda Полтавщина Пригоди Суспільство 

Кременчужанку могли довести до самогубства

Кременчужанку могли довести до самогубства

У лікарні померла кременчужанка, яку оголеною знайшли у центрі Кременчука

Правоохоронці відкрили провадження за статтею доведення до самогубства

Нагадаємо, потерпілу з закритою черепно-мозковою травмою доставили до реанімації 3-ї міської лікарні.

Коли 32-річна жінка прийшла до тями, то повідомила, що приїхала з Коростеня Житомирської області.  Як повідомила прес-служба поліції, за попередньою інформацією жінка випала з 4 поверху будинку на вул. Небесної сотні. 

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