До складу Громадської ради при Полтавській ОДА увійшов Віталій Бардінов

Володимир Дащенко подав заяву про вихід з громадської ради, яку розглянули сьогодні на другому засіданні Громадської ради при облдержадміністрації. Засідання відбулося під головуванням голови Громадської ради Володимира Голуба та за участі заступника голови Громадської ради Олександра Дербеньова, директора Полтавського обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої та членів ради.

Учасники засідання підтримали заяву Володимира Дащенка одноголосно. На місце члена Громадської ради претендувало двоє осіб. Більшість проголосували за Віталія Бардінова.

Володимир Голуб прозвітував про проведену роботу за минулий місяць.

“До Громадської ради звернулося троє ветеранів, в яких не вистачає коштів на медичне обстеження. За підтримки Віктора Лисака їм була надана допомога”, – розповів голова Громадської ради Володимир Голуб.

Також додав, що вчора відбувся круглий стіл з “жінками переселенками” зі сходу країни та Криму. На якому розглядали питання допомоги їм.

Обговорили проект Регламенту Громадської ради.

“У розробці цього проекту за основу взято попередні регламенти, але деякі пункти змінено.Громадська рада повинна збиратися не менше 1 разу на місяць; засідання ради проводиться відкрито; функцію лічильної ради буде виконувати секретар”, – повідомив заступник голови Громадської ради Олександр Дербеньов.

Проект Регламенту доопрацюють та приймуть на наступному засіданні.

Також учасники засідання заслухали директора Обласного Центру зайнятості Катерину Клавдієву, яка доповіла про роботу центру зайнятості та перспективи розвитку ринку праці в області.