17 квітня полтавські рятувальники святкують День пожежної охорони

17 квітня – професійне свято «День пожежної охорони»

Указом Президента України 17 квітня встановлено професійне свято «День пожежної охорони».

З цієї нагоди лунають вітання на адресу полтавських пожежників, яким властиві такі якості, як самовідданість, постійна готовність прийти на допомогу.

Робітники пожежної охорони в найбільш складних ситуаціях завжди виявляють високі моральні якості, професіоналізм, мужність, дисципліну.

Нагадаємо, до 2004 року День працівників пожежної охорони України щорічно відзначався щорічно 29 січня. і щорічно в останню суботу жовтня відзначався « День рятівника» .

З 27 серпня 2004 Указом Президента України святкування «Дня працівника пожежної охорони» та «Дня рятівника» було відмінено у зв’язку з встановленням професійного свята «Дня працівників цивільного захисту», яке стало відзначали з 2004 року і по 2007 рік щорічно 17 вересня.

Таким чином, у 2004 році працівники пожежної охорони відзначили своє професійне свято двічі.

Надалі, 12 вересня 2008 Указом Президента України № 830/2008 «День працівників цивільного захисту» став називатися «День рятівника» і відзначатися щорічно 17 вересня.

Тепер «День рятівника» святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, працівники інших спеціальних формувань, а також громадяни, які вносять свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.

Працівники пожежної охорони України тепер святкують своє професійне свято у «День рятівника».

По першому сигналу про небезпеку вони негайно відправляються туди, де виникає екстремальна ситуація, де потрібно зупинити вогневу стихію, врятувати життя людей.