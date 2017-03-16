2017 03 16 12:51:16

Які пільги надаються учасникам бойових дій в Україні у 2017 році

Сьогодні багато питаннь виникає про те, які пільги надаються учасникам АТО. У державному законодавстві часто вводяться зміни, що стосуються цієї теми.

Незважаючи на це, вже сьогодні можна підвести точні підсумки і сформулювати алгоритм дій, необхідний учасникам боцових дій для оформлення пільг від держави.

Куди звернутися за наданням допомоги учаснику бойових дій?

Всім «атошнікам», бажаючим отримати допомогу від держави, необхідно звернутися до соціального фонду захисту громадян за місцем прописки (в паспорті). Перед візитом в соціальний орган необхідно зібрати наступний перелік документів:

заяву на отримання допомоги;

документ, який вказує на особистість і його копію;

оригінал посвідчення учасника АТО, його копія;

довідка з паспортного столу, яка вказує на кількість членів сім’ї;

ідентифікаційний код платника податків;

дані про житло і житлові умови, інформація, яка вказує на суми щомісячних виплат за послуги комунальні.

Соціальний фонд обробляє отримані дані, вносить інформація в базу даних, в якій відбувається реєстрація осіб, які мають право отримувати пільги на комунальні послуги.

Через певний проміжок часу орган видає фізичній особі на руки довідку, яка є своєрідним дозволом на отримання знижок при оплаті комунальних послуг. Копію цього паперу необхідно зареєструвати у всіх інстанціях, які обслуговують платника.

Відвідувати кожну організацію доведеться самостійно, так як соціальний фонд не співпрацює безпосередньо з постачальниками послуг, які надаються населенню.

Пільги військовим — яка знижка передбачена?

За державним законодавством знижки на газ і електроенергію надаються:

військовим;

дружинам і дітям військових;

іншим членам сім’ї, які проживають на одній території.

Пільги сім’ї загиблого в АТО нараховуються на загальних державних підставах, регламентованих законом.

Загальні комунальні послуги, що надаються всім громадянам України, оплачуються учасником бойових дій зі знижкою сімдесят п’ять відсотків. Ветеранам військової служби необхідно дотримуватися загального соціального мінімуму за споживанням води, газу і світла для отримання знижки. Перевищення покладений мінімум спричинить за собою використання тарифів, загальних для всіх громадян України.

Інші види допомоги учасникам АТО

Користування зниженими тарифами є тільки одним напрямком програми підтримки учасника бойових дій. Всього в законі регламентовано близько двадцяти видів пільг, на які можуть розраховувати військові.

Пільги учасникам АТО в обов’язковому порядку передбачають отримання лікарських і медичних препаратів на безкоштовній основі. Також військовий має право на медичне обслуговування, консультацію і обстеження.

Особливо важливою сферою допомоги є протезування. Враховується не тільки стоматологічні обслуговування. Громадяни з особливим соціальним статусом можуть отримувати безкоштовні протези та інші, необхідні для повноцінного життя, вироби, консультації та обстеження.

Є приємні дрібниці і при встановленні засобів зв’язку. Учасники бойових дій та інваліди війни позачергово обслуговуються компаніями, що надають послуги зв’язку. Держава забезпечує і знижки на надання послуг такого роду. «Атошніку» доведеться платити за все двадцять відсотків від загальної суми тарифу. Додаткові витрати, пов’язані зі зв’язком і встановленням квартирного телефону, знижуються на п’ятдесят відсотків. Плата абонентів нараховується в розмірі п’ятдесяти відсотків від загальної суми тарифу.

Пільги учасникам бойових дій передбачають обов’язкову щорічну фінансову допомогу, яка виплачує до п’ятого травня кожного року. КМУ встановлює розмір допомоги, ґрунтуючись на індивідуальних особливостях участі громадянина в бойових діях.

У перелік пільг учасникам АТО входять і транспортні знижки. Військові і інваліди війни можуть скористатися п’ятдесятивідсотковою знижкою або один раз на рік отримати квитки (туди і назад) на абсолютно безкоштовній основі. Враховується транспорт:

залізничний;

автомобільний;

авіаційний.

Скористатися такою можливістю можна тільки при наявності талона, який оформляється в певному відомстві. Для отримання дозволу на безкоштовний проїзд необхідно звернутися в ту установу, яка займалася питаннями оформлення особливого соціального статусу.

Також, учасники АТО звільнені від сплати військового збору, ставка якого дорівнює 1,5% від об’єкта оподаткування у всіх випадках.

Учасники АТО, які ведуть підприємницьку діяльність звільняються від сплати податків і зборів на період мобілізації.

На які виплати можуть розраховувати учасники АТО?

Пільги учасникам бойових дій України в 2017 році передбачають підвищення пенсії або допомоги за утримання непрацездатних. Військовим пенсіонерам виплачується допомога в розмірі суми, яка перевищує прожитковий мінімум на двадцять п’ять відсотків. Дані виплати заміщають офіційну пенсію, на яку може розраховувати громадянин.

Додатковою допомогою є надбавка в розмірі сорока гривень, цільове призначення якої полягає в поліпшенні умов життя. Дана виплата не залежить від наступного:

рівень пенсії або соціальної допомоги;

надбавки;

премії;

нагороди;

цільова допомога;

пенсія додаткова.

Під час активних бойових дій громадянин може розраховувати на подвійну виплату за такими статтями:

робота за спеціальністю;

стаж;

вислуга років;

стаж роботи в державній структурі.

Зміни в системі освіти

Державне законодавство захищає інтереси не тільки громадян, які брали безпосередню участь у захисті свободи України, а й сімей військових. Пільги для дітей учасників бойових дій України передбачають можливість отримання безкоштовної середньої технічної або вищої освіти у вищих навчальних закладах України.

Законодавство регламентує, які пільги належать дітям учасників АТО. На отримання пільгового освіти можуть розраховувати:

учасники бойових дій, небезпечних акцій протесту і збройних конфліктів;

діти військових, які брали участь в антитерористичній операції;,

діти, чиї батьки загинули в процесі оборони суверенності і свободи України;

діти, які мають державний статус переселенців.

Пільги дітям учасників АТО гарантовані законодавством України, тому кожен громадянин даної категорії може скористатися можливістю безкоштовної освіти.

На пільги учасникам АТО і їх сім’ям встановлюються чіткі стандарти в системі освіти. Діти, які не досягли двадцяти трьох років, можуть претендувати не тільки на бюджетне отримання освіти, а й на соціальні стипендії, безкоштовні підручники і методичні матеріали, а також проживання в гуртожитках державних університетів.

Питання про те, які пільги дітям учасників АТО передбачені, регулюється не тільки законами, які належать до військових дій на території Сходу України. Стандартизуючи правила і норми, влада враховує:

основи соціального захисту дітей;

охорону дитинства;

охорону материнства.

У деяких регіонах України вже діють пільги в школі для дітей учасників АТО. Безкоштовне харчування зможуть отримувати діти дошкільного віку в дитячих садах і школярі.

Пільги непрацездатним учасникам АТО

Залишається актуальним питання і те, якими пільгами користуються військові, які втратили працездатність або отримали серйозну травму під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Пільги при військовій травмі встановлюються на основі висновку медичного закладу. Відсоток надбавки буде розраховуватися по групі інвалідності. Громадяни першої і другої групи отримують вісімдесят п’ять відсотків. Інваліди третьої групи можуть розраховувати на п’ятдесят відсотків.

Отримання лікарських засобів і медичної допомоги є правом кожної людини, який отримав травму або втратив працездатність на полі бою. Після закінчення курсу лікування учасники бойових дій можуть пройти профілактичне і оздоровче лікування в профілакторії або санаторії.

Перелік пільг для учасників АТО

Основні пільги учасникам АТО, які надаються відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Податкового кодексу України зібрані в списку нижче:

безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

100% знижка для інвалідів війни та 75% знижка учасникам бойових дій плати за користування житлом (квартплата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 м2 загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 м2 на сім’ю), а також 75% знижка на вартість палива для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів незалежно від відстані та місця проживання;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;,

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50% знижкою;

по сплаті податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних і 50% — додаткових робіт). Абонплата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів та на курси для отримання відповідних професій;

пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога в розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України;

пільга зі сплати земельного податку. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання: для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 га, а для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше 2 га;

фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, покликані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами військового часу, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності по ПДФО та ЄСВ;

не обкладаються військовим збором на період участі в АТО;

безкоштовне оздоровлення для дітей учасників АТО, підручники, проживання в гуртожитку, соціальні стипендії, повне або часткове навчання за рахунок бюджету, довгострокові кредити на освіту на пільгових умовах, соціальні стипендії;

час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, зараховується в їх вислугу років, стаж роботи, стаж роботи за фахом, а також до стажу державної служби в подвійному розмірі.

Крім того, додаткові пільги і гарантії учасникам АТО можуть бути встановлені рішеннями органів місцевого самоврядування.

Джерело: https://maanimo.com