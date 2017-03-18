2017 03 18 14:44:12

У Глобино насмерть розбився об паркан водій мопеда

З настанням весни, громадяни почали активно користуватися велосипедами, мопедами та мотоциклами. Однак, не слід забувати, що за час зимового періоду навички керування двоколісними транспортними засобами дещо втрачаються, і повторити Правила дорожнього руху не завадить.

Як повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв, учора в місті Глобино, близько 20-ої години, на розі вулиць Мічуріна й Кооперативна, 32-річний водій мопеда “Хонда” в’їхав у бетонний паркан і загинув.