2017 02 17 14:39:36

У Полтаві розповіли про проект «Майдан: усна історія» та презентували книги (ВІДЕО)

Сьогодні, під час прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”, член правління Полтавського обласного товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Олег Пустовгар, історик Українського інституту національної пам´яті (м.Київ), координатор регіональних записів проекту «Майдан: усна історія» Тетяна Привалко, журналіст телеканалу «Лтава», в.о.директора “Полтавська регіональна дирекція “Лтава” ПАТ Національної суспільної телерадіокомпанії України Анатолій Мішин розповіли про реалізацію на Полтавщині проекту «Майдан: усна історія» та презентували книгу “Майдан від першої особи. 45 історій Революції Гідності”.

Як наголосив Олег Пустовгар, захід присвятили скорботній даті – третій річниці розстрілу Героїв Небесної Сотні.

«Майдан: усна історія» – це всеукраїнський проект Українського інституту національної пам’яті (УІНП). На Полтавщині громадськими партнерами з реалізації проекту є обласне об’єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка та «Полтавська регіональна дирекція «Лтава» Публічного акціонерного товариства Національної суспільної телерадіокомпані. З лютого цього року на телеканалі в циклі передач «Уроки історії» розпочинається новий спецпроект «Майдан: усна історія». Журналісти програми та громадські активісти запропонують телеглядачеві спогади наших земляків, учасників та свідків подій листопада 2013-го — лютого 14-го на Полтавщині, які ввійшли в історію як Революція Гідності аби зберегти пам’ять про ті революційні події», – розповів Пустовгар.

Тетяна Привалко презентувала дві збірки, які видав УІНП – «Майдан від першої особи. 45 історій Революції Гідності» та «Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах». Вона наголосила, що кінцева мета їхньої роботи — створення онлайн-архіву усіх записів очевидців та учасників Революції. Вона висловила сподівання, що через рік такий сайт з’явиться, там розміщуватимуть як відео, так і текстові документи.

У свою чергу Анатолій Мішин зазначив, що «Лтава» відразу ж взялася за роботу, і наразі в ефір вийшло 4 теле- і 8 радіопередач. Проводиться масштабна робота, 20 респондентів із 50-ти уже дали інтерв’ю.

Про що ще говорили на прес-конференції детальніше дивіться у ВІДЕО.