2017 02 06 16:12:26

Полтавці можуть отримати безкоштовні просвітницькі матеріали від Світового банку

Нещодавно осередки первинної ланки надання медичної допомоги з усієї області отримали просвітницькі матеріали (пам’ятки та інформаційні бюлетені) і щоденники самоконтролю для пацієнтів. Цілий тиждень медики мали для того, щоб розподілити їх за потребами. Тепер черга за пацієнтами.

У рамках Проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» – Субпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області» надійшов транш спеціальних просвітницьких матеріалів для закладів первинного рівня надання медичної допомоги.

Пам’ятки «Важливість оптимальної рухової активності», «Як запобігти шкідливим звичкам», «Раціональне харчування» – це зручні узагальнені порадники щодо корекції способу життя: від зміни звичних активностей до зміни харчових звичок. Це саме те, про що сімейні лікарі мають говорити з пацієнтами. А щоб сказане не залишилось поза увагою, пацієнт після зустрічі з лікарем отримає своєрідний «конспект» і нагадування про власні фактори ризику і що робити, щоб їх зменшити. Важливим є «Щоденник самоконтролю для хворих на артеріальну гіпертензію». Це зручний інструмент для систематичного контролю артеріального тиску та фіксації даних, а також кишеньковий порадник у найважливіших питаннях для хворих на серцево-судинні захворювання (у ньому вміщено окремі розділи з інформацією для хворих на серцево-судинні патології, і він слугує міні-довідником) , і, що дуже важливо – джерело важливої інформації для лікаря. Адже фіксація показників дає узагальнену картину і динаміку стану здоров’я пацієнта. Це також дисциплінує і допомагає хворим на гіпертензію привчитися стежити за собою, своїм самопочуттям, вчасно приймати ліки. Для закладів видано інформаційні бюлетені «Особливості життя хворих серцевою патологією», – розповіла в.о. головного лікаря Полтавського обласного Центру здоров’я Ніна Дурдикулиєва.

Щоденник самоконтролю і пам’ятки можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря.

ПРЕС-ЦЕНТР ДОЗ ОДА