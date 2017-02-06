2017 02 06 16:08:14

Аудитори зафіксували регулярні порушення у дотриманні соціальних гарантій працівників “Професійного аграрного ліцею” міста Кобеляки

Аудитори зафіксували регулярні порушення в дотриманні соціальних гарантій працівників Державного професійно-технічного навчального закладу “Професійний аграрний ліцей” міста Кобеляки зайнятих на роботах зі шкідливими умовами при здійсненні їх оплати праці

Порушення, що призвели до втрат, на суму 370,9 тис. грн виявили фахівці Управління Північного-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії Державного професійно-технічного навчального закладу “Професійний аграрний ліцей” міста Кобеляки.

Зокрема, у навчальному закладі безпідставно витратили на проведення компенсаційних виплат на харчування учнів, з числа пільгових категорій при одночасному забезпеченні їх харчуванням в повному обсязі, майже 125 тис. грн бюджетних коштів.

Всупереч укладеним договорам ліцей недоотримав сільськогосподарської продукції, яка була вироблена у результаті спільної діяльності (співпраці) з фермерським господарством, загалом на суму 140 тис. грн.

Також ліцей коштом загального фонду сплатив майже 12 тис. грн на оплату праці працівників, задіяних у наданні платних послуг з проживання у гуртожитку, які слід було оплатити коштом спеціального фонду.

Встановлено нецільове використання бюджетних коштів в сумі 84 тис. грн.

Окрім того, аудитори зафіксували регулярні порушення в дотриманні соціальних гарантій працівників ліцею зайнятих на роботах зі шкідливими умовами при здійсненні їх оплати праці. Одночасно, при невиплаті доплат та незабезпеченні гарантованими компенсаціями працівників з важкими та шкідливими умовами праці, проводились виплати, які не відносяться до державних соціальних гарантій у сфері оплати праці та не є обов’язковими, зокрема, здійснювались виплати надбавок та премій, що мають заохочувальний характер.

За допущені порушення законодавства з фінансових питань 3 посадові особи ліцею притягнуто до адміністративної відповідальності.

До навчального закладу застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, а про результати ревізії поінформовано Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Кобеляцьку місцеву прокуратуру.

Прес-служба Управління Північно-східного офісу

Держаудитслужби в Полтавській області