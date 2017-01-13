2017 01 13 22:00:31

ХК «Кременчук» здобула перемогу у Кривому Розі.

У Кривому Розі відбувся пропущений матч 22-го туру Української хокейної ліги між ХК «Кременчук» та місцевим «Кривбасом». Для обох команд це вже другий матч у поточному році.

Як повідомляє «Полтавщина спорт» кременчужани перемогли з рахунком 5:2. Наступний матч «Кременчук» зіграє з «Донбасом» у Дружківці, 18 січня.