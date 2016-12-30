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2016 12 30 11:53:08

Поліція охорони Полтавщини отримала нові автомобілі (ФОТО, ВІДЕО)

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Сьогодні біля адмінбудівлі Полтавської ОДА та облради поліцейським управління поліції охорони ГУ НП у Полтавській області вручили ключі від новеньких службових автомобілів “Нива”. В урочистостях взяли участь перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький та начальник Департаменту поліції охорони Нацполіції України Сергій Будник.

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“Поліція охорони повинна мати сучасну техніку й автомобілі. Тим більше, що Полтавщина забезпечує енергетичну безпеку нашої держави”, – привітав поліцейських Андрій Пісоцький.

Ключі від новеньких автомобілів правоохоронцям вручив начальник Департаменту поліції охорони Нацполіції України генерал поліції Сергій Будник.

“Ми впевнено можемо говорити про те, що поліція охорони розвивається. Збільшується кількість об’єктів, які ми охороняємо, зокрема мова йде й про стратегічні об’єкти. Полтавщина – одна із головних, бо корисні копалини, які видобувають на території області, потребують захисту”, – наголосив генерал поліції.

Десять авто, які закупили за кошти Управління поліції охорони Полтавської області, розподілили між профільними підрозділами охорони Полтавського, Кременчуцького, Лубенського та Лубенського відділами поліції.

На новеньких позашляховиках поліцейські будуть охороняти об’єкти нафтогазового комплексу.

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