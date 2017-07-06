Жителі Полтавського району можуть реалізувати власні ідеї за бюджетні кошти.

Заступник начальника відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради Віктор Гришко презентував «Бюджет участі Полтавської області» зазначивши, що на Полтавщині стартував перший обласний бюджет участі в Україні.

Взяти участь у Бюджеті участі Полтавської області може кожен мешканець Полтавщини віком від 16 років. Для цього автор розробляє проект, загальною вартістю до 100 тисяч гривень, збирає 30 підписів на підтримку своєї ідеї, самостійно просуває проект серед населення.

Теми проектів – енергозбереження, безпека та громадський порядок, навколишнє середовище, комунальне господарство, культура, освіта, спорт та туризм. Проекти-переможці щороку визначаються відкритим голосуванням жителів Полтавської області (онлайн або фізично у пункті супроводу) та фінансуються 50/ 50 з обласного та місцевого бюджетів.

Втілюватися у життя проекти-переможці, подані у 2017-му році, будуть наступного року. На це буде виділено 2 мільйони гривень з обласного бюджету. Для допомоги громадянам, які бажають взяти участь у розвитку територій, в кожній сільській раді Полтавського району створено консультаційні пункти.

Прийом проектів у 2017 році з 20 липня по 20 серпня. Відкрите голосування з 14 вересня по 30 вересня.