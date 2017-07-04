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Жителів Полтавського району закликають долучитися до бюджетного процесу

Жителів Полтавського району закликають долучитися до бюджетного процесу

Жителів Полтавського району закликають взяти участь у проекті Бюджет участі.

Як поінформував присутніх на робочій нараді  заступник голови районної ради Олексій Івженко,  що в Полтавській області стартував перший в Україні обласний бюджет участі. Це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, спрямований на залучення мешканців Полтавської області до участі в бюджетному процесі через подання проектів та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти з подальшим фінансуванням для їхньої реалізації. З необхідними матеріалами можна ознайомитись на сайті обласної ради в рубриці “Бюджет участі”. Термін прийому проектів з 20 липня по 20 серпня.

Також в області оголошений конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області 2017 року. Прийом проектів здійснюється до 1 вересня 2017 року, повідомили в прес-службі Полтавської районної ради.

 

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