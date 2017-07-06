Житель Котелевщини виростив на городі понад 400 рослин коноплі та 50 маку

У ході проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Мак – 2017» працівники Котелевського відділення поліції здійснили черговий рейд територією району.

Правоохоронці обходили городи та присадибні ділянки котелевців з метою виявлення незаконних посівів снотворного маку та коноплі.

На присадибній ділянці 33-річного мешканця Котелевського району поліцейські виявили 48 корінців маку та 415 кущів коноплі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження та чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.