Журналістка “Лтави” Інна Дідик стала лауреатом Літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки

Тележурналіст «Лтави» Інна Дідик стала одним із п’яти лауреатів Літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки за документальний фільм «Стежками Лесі Українки».

Премію засновано у 1991 році Національним Видавництвом дитячої літератури «Веселка» за підтримки Держадміністрації, районної та міської ради м.Гадяча Полтавської області.

Вперше за 25 років премією відзначили автора та режисера документального фільму. Журі з присудження премії підкреслило особистий внесок письменниці та журналістки Інни Дідик в розвиток Гадяцької громади, широку популяризацію життя і творчості Лесі Українки, Олени Пчілки та Михайла Драгоманова.