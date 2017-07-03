Збереження цінностей у банківських установах – це запорука вашої безпеки

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Полтавській області – кількість квартирних крадіжок значно зростає саме в літній період, коли починаються відпустки.

“На жаль, уберегти своє майно від грабіжників дуже складно. “Домушники” без проблем відкривають пластикові вікна та будь-які замки. Розкривати такі злочини буває дуже важко. Часто приїздять так звані гастролери. Приїхали, обікрали з десяток квартир і в той же день зникли з міста. У літній період кількість квартирних крадіжок зростає у 2-3 рази”, – говорить Юрій Сулаєв, полковник міліції, голова прес-служби ГУНП в Полтавській області.

Аналізуючи стан правопорядку в місті та області, а також той факт, що громадяни повторюють широко розповсюджену помилку – зберігають гроші та інші цінні предмети у квартирі, ПриватБанк рекомендує полтавцям не ризикувати, а зберігати конфіденційні документи, цінні папери, готівку, ювелірні прикраси та інші цінності в надійних банківських сейфових скриньках.

Орендуючи сейфові скриньки на час своєї відсутності або для постійного зберігання цінних речей, ви уникаєте їх крадіжки та маєте змогу особисто контролювати список осіб, у яких буде до них доступ.

“Встановлення домашнього сейфу не зможе гарантувати вам безпеки речей, які будуть у ньому зберігатися. Крім того, розміщення надійного сейфу в квартирі або будинку потребує суттєвого перепланування приміщення та значних затрат. Приватні сейфи не захищені від крадіжки, а пожежа або природні катаклізми можуть назавжди знищити цінності всередині сейфу. Орендувати сейфові скриньки в банку значно безпечніше”, – говорить керівник бізнесу обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Полтавського ГРУ ПриватБанку”

Сейфи надійно захищені для зберігання цінностей: кожен депозитарій відповідає вимогам про технічний стан та організацію охорони приміщень банків. Сейфи мають два замки і відкриваються при одночасному повороті двох ключів, один з яких знаходиться у клієнта, а другий – у банкіра. Система двох ключів гарантує збереження майна у випадку крадіжки чи втрати ключа від скриньки.

Ви можете вибрати розмір скриньки, який найкраще підходить, зазначити точний строк її оренди, а також надати право доступу до скриньки будь-якій довіреній особі. Банк також пропонує укладення тристороннього договору оренди – у такому випадку Ви зможете відвідувати скриньку тільки спільно зі своїм партнером. ПриватБанк забезпечує таємницю відомостей про клієнта та операції, що ним проводяться. Вартість оренди одного сейфу – від 10 грн на день.

За більш детальною інформацією звертайтесь на VIP-центри у м.Полтаві по вул.Соборності, 70 а, та у м.Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 75.

Прес-офіс ПриватБанку у Полтаві