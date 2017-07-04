Затверджено порядок роботи комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних

Головне управління ДФС у Полтавській області повідомляє, що 20.06.2017 набрали чинності накази Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 566 «Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації» (далі – Наказ № 566), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за № 752/30620, та № 567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Наказ № 567), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за № 753/30621.

Зазначені накази прийнято відповідно до вимог п. 74.2 ст. 74,

п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Наказом № 566 затверджено Порядок роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) або відмову в такій реєстрації, та визначено засади діяльності такої комісії, а також права та обов’язки її членів.

Комісією, зокрема розглядаються письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Кодексу, а також висновок контролюючого органу з пропозицією щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації.

Наказом № 567 затверджено Критерії оцінки ступеня ризиків

(далі – Критерії), достатні для зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в ЄРПН.

Оцінка ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, здійснюється ДФС шляхом проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування Критеріям.

Моніторинг здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником податку за формою згідно з додатком до Критеріїв, яка відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо за кожним видом економічної діяльності.

Крім того, Наказом № 567 затверджено Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

З текстом Наказів №№ 566, 567 можна ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

ГУ ДФС у Полтавській області