Яківчанська громада показала приклад продуктивного самоврядування (ФОТО)

У суботу мешканці села Яківці, не зважаючи на літню спеку, взялися встановлювати спеціальні поручні для комфортного підйому літніх людей на крутому схилі вулиці Барикадної. Про це повідомили у Полтавській міській раді

Голова органів саморганізації населення с. Яківці Вікторія Писаренко розповіла, що понад десять років мешканці клопочуться про вирішення цієї проблеми, тож зволікати більше не хочуть – самотужки взялися до роботи:

“Майже на 60% нашою яківчанською громадою ми впораємося із цим завданням. Кожен не байдужий мешканець долучився до роботи: поварили труби, позносили цемент та щебінь, а тепер днів за три – п’ять плануємо встановити поручні довжиною у 120 метрів”, – зазначила Вікторія Писаренко.

Продовжити ідею встановлення поручнів у селищі планують через поданий проект до фестивалю – конкурсу про сучасне місто і його суспільство «Майстерню міста». Вартість поданого проекту становить понад п’ять тисяч гривень.

У найблищих планах мешканці селища – подача нового проекту до програми громадського бюджету. Облаштування стометрового яру, який розташований на вулиці Барикадній. Він, за словами голови спілки ветеранів с. Яківці Євгенії Овчаренко, є найблищим шляхом до медичного пункту та магазину. Посильну роботу мешканці за ініціативи Євгенії Овчаренко, виконали самотужки: розчистили від порослі та прибрали сміття. Надалі сподіваються, якщо проект підтримають, облаштувати його сходами, поручнями та заасфальтувати прилеглу вулицю Демократичну.