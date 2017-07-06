Воротар та центральний півзахисник продовжили контракти з “Ворсклою”
Воротар та центральний півзахисник продовжили контракти з “Ворсклою”
Воротар «Ворскли» Богдан Шуст та центральний півзахисник В’ячеслав Шарпар пролонгували контракти з полтавським клубом ще на два роки.
На тренувальних зборах у Словенії Богдан та В’ячеслав поставили свої підписи під трудовими угодами розрахованими до 2019 року, повідомляють у “Ворсклі”.
“Ми дуже раді, що ці футболісти залишилися вірними «Ворсклі» і подовжили робочі стосунки із полтавською командою. Сподіваємося, що вони принесуть чимало користі команді у вирішенні поставлених задач”, – прокоментував віце-президент клубу Олег Лисак.