Влада Горішніх Плавнів відновила комуністичну символіку на в’їзді у місто

Інститут нацпам’яті вимагає відкрити кримінальне провадження через відновлення комуністичної символіки у місті.

«З відкритих джерел інформації Інституту нещодавно стало відомо про рішення міської влади Горішніх Плавнів щодо виготовлення елементів (у вигляді літер С та М) для відновлення малої архітектурної форми (стели «КОМСОМОЛЬСЬК» на в’їзді до міста). Згідно з цими повідомленнями, на виготовлення згаданих елементів комунальному підприємству Горішньоплавнівської міської ради КП «СпецЕко» з місцевого бюджету виділено 8 тисяч гривень», – йдеться у листі.

З метою недопущення використання та пропаганди символіки комуністичного тоталітарного режиму у м. Горішні Плавні, Інститут скерував лист міському голові Бикову Д. Г. про дотримання чинного законодавства та обов’язкового демонтажу зазначеної малої архітектурної форми.

Водночас, з інформації, розміщеної в мережі інтернет, Інституту стало відомо про те, що у м. Горішні Плавні 3 липня відновлено символіку комуністичного тоталітарного режиму у вигляді згаданої стели.

У зверненні до правоохоронних структур інститут просить порушити кримінальне провадження за ст. 4361 Кримінального кодексу України за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму та притягти винних осіб до відповідальності, повідомляє zik.ua