Уряд створив міжвідомчі мобільні групи для посилення ветеринарно-санітарного контролю

4 липня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Питання посилення ветеринарно-санітарного контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження”, якою передбачено створення міжвідомчих мобільних груп із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства.

Міжвідомча мобільна група складатиметься з представників Держпродспоживслужби та Національної поліції. Головна мета групи – оперативне та ефективне здійснення заходів, направлених на недопущення та/або припинення порушень у галузі ветеринарної медицини і сфері безпечності та якості харчових продуктів. Про це повідомляє “Урядовий портал”.



“Діяльність таких груп забезпечить покращення епізоотичної ситуації на території України та надасть механізми оперативного і ефективного здійснення відповідних заходів”, – зазначив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, коментуючи рішення Уряду.

Завданнями міжвідомчих мобільних груп є:

– запобігання порушенням ветеринарно-санітарного законодавства, у тому числі з питань контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження, виявлення та/або припинення таких порушень;

– прийняття рішень, узгоджених з Держпродспоживслужбою і Національною поліцією;

– узагальнення оперативної та аналітичної інформації про можливі порушення ветеринарно-санітарного законодавства, обробка та аналіз такої інформації;

– подання Держпродспоживслужбі, МВС, Національній поліції пропозицій щодо прийняття відповідних рішень за результатами роботи Міжвідомчої мобільної групи;

– інформування Міністра аграрної політики та продовольства України про результати діяльності Міжвідомчої мобільної групи.

Нагадаємо, на Полтавщині вже зафіксували 16-й у цьому році спалах АЧС.