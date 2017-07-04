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Суспільство Україна 

Уряд підготував новий проект закону по приватизації, говоримо про нові умови продажу держмайна

Уряд підготував новий проект закону по приватизації, говоримо про нові умови продажу держмайна

Кабінет Міністрів України спільно з міжнародними партнерами та експертним середовищем підготував проект закону про нові умови продажу державних активів, які не мають стратегічного значення та наразі використовується неефективно, і готовий направити його на розгляд Національної ради реформ при Президенті України, а згодом в Парламент. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Уряду у вівторок.

«Сьогодні ми розглянемо проект закону про приватизацію, який направимо на Раду реформ для розгляду Президента, а потім в Парламент. Цей закон дає прозорі та конкурентні правила продажу майна, яке неефективно використовується», – сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що йдеться не тільки про залучення нових власників на підприємства. «Це дозволить відкрито залучити інвестиції, а це – робота, зарплата, податки та реінвестиції в життя людей», – сказав Глава Уряду.  

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