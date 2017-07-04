Уряд підготував новий проект закону по приватизації, говоримо про нові умови продажу держмайна

Кабінет Міністрів України спільно з міжнародними партнерами та експертним середовищем підготував проект закону про нові умови продажу державних активів, які не мають стратегічного значення та наразі використовується неефективно, і готовий направити його на розгляд Національної ради реформ при Президенті України, а згодом в Парламент. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Уряду у вівторок.

«Сьогодні ми розглянемо проект закону про приватизацію, який направимо на Раду реформ для розгляду Президента, а потім в Парламент. Цей закон дає прозорі та конкурентні правила продажу майна, яке неефективно використовується», – сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що йдеться не тільки про залучення нових власників на підприємства. «Це дозволить відкрито залучити інвестиції, а це – робота, зарплата, податки та реінвестиції в життя людей», – сказав Глава Уряду.