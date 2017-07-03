Унікальна сірникова коробка поповнила музей Полтавщини

Верхня кришечка фанерної сірникової коробки поповнила фонди Кременчуцького музею. Її виготовила Кременецька сірникова фабрика

На коробці напис «Паровая спичечная фабрика Бона Ф.И. Церпе. Безопасныя спички». А ще зображена фортеця та меді підприємства.

Відомо, що сірникове виробництво у Кременці було започатковано в 1895 році місцевим міщанином Мойсеєм Гершковичем Гольдбергом. У 1908 році фабрику очолив Федір Іванович Церпе.

У 1914 році підприємство припинило свою роботу, пише ternopil.te.ua.