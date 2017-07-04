У заміських дитячих таборах Полтавщини розпочинаються другі зміни

Перший місяць літа добіг кінця. Разом з ним завершились і перші табірні зміни у заміських закладах оздоровлення та відпочинку комунальних та інших форм власності.

Минулого тижня гостинно відкрились двері для дітей у комунальних таборах “Супутник” (Диканський район, село Михайлівка), “Олімпійські надії” (Полтавський район, село Соснівка) та у таборах “Сонячний” (Диканський район, село Михайлівка), “Орлятко” (Новосанжарський район, село Клюсівка).

За доброю традицією, якої дотримується уже кілька років, завітав до дітей кожного закладу міський голова Олександр Мамай. Як і зазвичай, діти з гостинністю вітали мера Полтави та підготували чудові концертні програми. Авторами концертів були самі маленькі відпочивальники, які об’єднали свої зусилля з вожатими.

Маленькі відпочивальники трьох таборів отримали можливість весело та цікаво відпочити у парку розваг “Дитяча планета”. Сертифікати на безкоштовне відвідування закладу мер урочисто вручив під час свят відкриття других змін директорам таборів. Про це повідомили у Полтавській міській раді.