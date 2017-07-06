У таборі “Антей” урочисто відкрили другу оздоровчу зміну (ФОТО)

Учора відбулося урочисте відкриття другої зміни в дитячому таборі оздоровлення та відпочинку “Антей”, що знаходиться у селищі міського типу Нові Санжари.

Близько 200 дівчат та хлопців заїхали до закладу. У таборі вони не лише відпочивають та набираються сил перед початком нового навчального року, а й продовжують займатися своїми улюбленими справами. У когось це — спорт, у когось — танці, хтось займається орігамі і вчить цій справі друзів по табору, хтось чудово малює, а дехто — співає. Традиційно влаштовують і творчі вечори, під час яких демонструють свої вміння. Приємно вражали талантами діти на відкритті другої зміни, на яку завітав міський голова Олександр Мамай.

Цього вечора малі довели, що вони справжні патріоти своєї країни, адже їхній концерт був присвячений саме любові до Батьківщини. Співали патріотичних пісень, грали на музичних інструментах, декламували вірші.

— Приємно пересвідчитися у тому, що ви, дійсно, поважаєте нашу країну, — звернув своє слово до маленьких відпочиваючих міський голова Олександр Мамай. — Не дивлячись на зовсім юний вік, а як серйозно ви до цього ставитесь. Велика вдячність вожатим, які допомогли вам підготуватись до цього чудового заходу. Я щиро бажаю усім вам гарного відпочинку та бажаю, аби за час, проведений у таборі, ви знайшли справжніх друзів і дружба ваша пройшла через роки! Гарного вам настрою та позитивних емоцій!

Діти усіх оздоровчих закладів, на відкриття змін до яких приїздить очільник Полтави, отримують сюрпризи від мера: можливість безкоштовно розважитись у парку розваг “Дитяча планета”. Такий сюрприз чекав і на хлопців та дівчат “Антею”.

Вечір завершився запалюванням вогнища дружби.