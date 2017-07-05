У Службі автодоріг готуються до будівництва розв’язки в різних рівнях на перехресті доріг поблизу села Бутенки Кобеляцького району

Керівництво Служби автодоріг Полтавщини разом з підрядниками та проектувальниками обговорили питання, пов’язані з реалізацією державного інвестиційного проекту по розвитку автодороги Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

В рамках проекту заплановане будівництво обходів 5 населених пунктів, транспортних розв’язок та шляхопроводу. Одна з розв’язок побудується поблизу с.Бутенки Кобеляцького району.

Після перемоги в аукціоні у системі «Prozorro» компанії «Ростдорстрой» та «Альтком» отримали право будувати шляхопровід через залізницю та транспортну розв’язку при реконструкції автодороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. Фінансування проекту здійснюватиметься із загального фонду державного бюджету. Протяжність майбутньої дороги 137 кілометрів.

“На даний момент технічний стан дороги та її пропускна спроможність не відповідають існуючій інтенсивності руху транспорту. У зв’язку з тим, що за останні роки значно зросла кількість великовагового транспорту, кількість машин постійно збільшується. Внаслідок цього зменшується пропускна спроможність, знижується швидкість руху транспортного потоку, при цьому різко погіршуються екологічні умови, підвищується загазованість та рівень шуму, а також збільшується кількість та тяжкість ДТП”, – розповідає начальник Служби автодоріг Володимир Трояновський.

Разом з підрядниками та керівництвом проектної організації у Службі автодоріг провели робочу нараду. Обговорили питання, пов’язані із відведенням землі та оформленням необхідної документації під час будівництва розв’язки на перехресті доріг Полтава-Олександрія та Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

“Сьогодні ми провели підготовчу роботу. Визначили осіб з кожної сторони, які на час будівництва будуть відповідати за цей проект. Будівництво планується масштабне, відтак і відповідальність на наших плечах лежить відповідна”, – говорить В.Трояновський.

Наступну нараду планується провести безпосередньо на місці майбутньої розв’язки вже за два тижні. Разом з керівництвом області, підрядниками та представниками компаній, чиї комунікації проходять на території будівництва, планується вирішення робочих питань.

Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області