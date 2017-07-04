У Сергіївській об’єднанній громаді стартував процес розробки Стратегії розвитку

4 липня у приміщенні Сергіївської сільської ради відбулось установче засідання робочої групи з розробки стратегічного плану об’єднаної громади за підтримки програми «U-LEAD з Європою»

У засіданні взяли участь керівники підрозділів ОТГ, місцеві активісти, фермери.

З вітальним словом до учасників засідання звернувся сільський голова ІГОР ЛІДОВИЙ, який поінформував про те, що було зроблено впродовж короткого часу, відколи існує Сергіївська об’єднання громада, про плани на майбутнє та про актуальність розробки Стратегічного плану розвитку громади.

Радник з питань регіонального розвитку Полтавського ВП ЦРСМ проекту U-LEAD ВАДИМ ШТЕФАН розповів про загальні підходи щодо розробки стратегії розвитку ОТГ, потребу у плануванні свого розвитку, а також наголосив, що здійснюючи стратегічне планування в ОТГ потрібно орієнтуватись на нове, не мати ілюзій, що стратегія дасть швидкий ефект без подальшого реального впровадження напрацьованого стратегічного плану.

Присутні також були ознайомлені з внутрішніми та зовнішніми ресурсами для зростання громади, міжнародну технічну допомогу та тим як планувати і залучати ресурси.

Учасники першого засідання робочої групи висловлювали свої думки щодо перспектив та проблемних питань розвитку громади, необхідності кадрового забезпечення подальшого розвитку, вносили пропозиції.

Наступним кроком у етапом розробки Стратегії буде збір і систематизація інформації про інфраструктуру, економіку, соціальну сферу, демографічну ситуацію у Сергіївській ОТГ, проведення опитування жителів всіх сіл, що входять у громаду та представників бізнесу.

Захід відбувся у рамках реалізації програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності і розвитку» та діяльності Полтавського відокремленого підрозділу Установи Центр Розвитку Місцевого Самоврядування.