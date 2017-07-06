У рамках програми “Бюджет участі”, розпочався прийом проектів на 2018 рік

У рамках реалізації програми «Бюджет участі» розпочинається прийом проектів на 2018 рік! Про це повідомили у Полтавській міській раді

Нагадаємо, бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них.

Тож, будь-який житель міста може подати проект, пов’язаний з покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках бюджету 2017 року.

Якщо ви маєте ідею покращення благоустрою громадського простору або вирішення соціально-значущих питань, ви маєте можливість з 16 червня по25 липня 2017 року подати заповнену аплікаційну форму проекту до комунальної організації «Інститут розвитку міста».