У рамках Кіноклубу Docudays UA вихованців Кременчуцької виховної колонії навчали будувати позитивні відносини з батьками

У рамках Кіноклубу Docudays UA вихованців Кременчуцької виховної колонії навчали будувати позитивні відносини з батькам

Днями вихованці державної установи «Кременчуцька виховна колонія», в рамках Кіноклубу медіа-просвіти з прав людини Docudays UA, переглянули документальний фільм «Виховання Уляни», якийстворив режисер Алєксандр Ґорєлік.

Разом з модератором перед початком фільму хлопці подискутували на тему відносин батьків і дітей. Навели приклади з власного життя, коли не слухалися настанов батьків та приклади невтішних наслідків такої поведінки.

Під час перегляду стрічки перед юнаками постала історія унікальної дев’ятирічної дівчинки Уляни. Історія важкої дитини з поганими генами матері-наркоманки, яку можна перевиховати тільки роботою, слухняністю та релігійними обрядами. За низкою заборон та докорів Уляна не бачить любові та сердечного тепла дорослих, вона їм не довіряє, хоча і лишається безпосередньою та ніжною дитиною. Фільм підняв найбільш суперечливий аспект виховання – заборони. Після перегляду стрічки хлопці відповіли на запитання: де знаходиться грань між елементарними правилами безпеки та свободою дитини? Як пояснити дитині необхідність правил та обмежень?

Вихованці намагалися з’ясувати причини такої поведінки дівчинки та роздумували над питанням майбутнього головної героїні. В робочих групах хлопці розробили стратегію своєї поведінки після звільнення з колонії. Особливу увагу приділили налагодженню позитивних взаємовідносин зі своїми батьками та професійній зайнятості.

«Всіх присутніх об’єднала думка про важливість дотримання прав дитини та несприйняття насильства у сім’ї, важливість враховувати думку один-одного», – наголосив начальник колонії Юрій Величко.

Заступник начальника Кременчуцької виховної колонії Олена Удовицька